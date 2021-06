El emotivo guiño de Sergio Rodríguez hacia Canarias en el día de su cumpleaños

El tinerfeño Sergio Rodríguez ha cumplido 35 años. Y el base del Armani Jeans Milán ha querido compartir con todos sus seguidores en redes sociales una simpática imagen con su familia, celebrando su cumpleaños. Una emotiva estampa familiar en la que el jugador de El Ortigal deja claro que no olvida sus raíces canarias a pesar de los años que lleva fuera de la isla.

Junto a sumujer y sus tres hijos, podemos ver una tarta con los colores de la bandera canaria, blanco, azul y amarillo, tres “cakes” con los mismos colores, y variosglobos igualmente con los colores de nuestro archipiélago.

Una imagen familiar que refleja bien a las claras que Sergio no olvida la tierra que le vio nacer y a la que sigue llevando muy presente a pesar de que su carrera profesional, tras salir del Estudiantes de Madrid, se ha desarrollado fundamentalmente en en Estados Unidos, entre los Portland Trail Blazers, los Sacramento Kings, New York Knicks y Philadelfia Seventysixers, Rusia (CSKA de Moscú) e Italia, en el Armani Jeans de Milán.

Precisamente, con su actual equipo italiano, el Armani Jeans Milan, el base tinerfeño ha estado esta temporada en la Final Four de la Euroliga y este fin de semana ha caído derrotado en la final de la “Lega” italiana frente a la Virtus de Bolonia por un contundente 4-0 en una serie final al mejor de siete encuentros.

Ha sido, en cualquier caso, un buen año para Sergio en lo individual, que se ha afianzado en uno de los mejores quipos de Europa de la mano de Ettore Messina. El futuro inmediato podría ser ahora la selección, con los Juegos Olímpicos de Tokyo, a expensas de que el seleccionador nacional Sergio Scariolo dé la lista definitiva en las próximas semanas y decida contar con el tinerfeño de cara a la cita olímpica.

