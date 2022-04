Eclosión de alegría aurinegra (72-59)

Tenía deseo el Lenovo Tenerife de conseguir doblegar al Real Madrid en el Santiago Martín y en la previa parecía que los aurinegros llegaría justos de fuerzas a la cita frente al cuadro merengue, pero el baloncesto es capaz de dar alegrías en forma de victorias que no se olvidan con facilidad y la de este domingo en el recinto de Los Majuelos es un buen ejemplo de ello. Todo en un partido en el que las defensas se imponían a los ataques y los guarismos reflejados en el electrónico así lo reflejaban. Era el equipo de Pablo Laso el que parecía llevar la inciativa en los primeros minutos del encuentro en el que los ausentes eran Shermadini y Huertas, quienes no estaban siquiera en el quinteto local y es que para aquel entonces el técnico de Indautxu ya había comenzado su particular partida de ajedrez con su homónimo en el banquillo contrario. Fue por ello que Laso dejó a Tavares en el banquillo para darle presencia a Poirier de inicio. Con todo esto la ventaja de los blancos era apenas de cuatro puntos al final de los primeros veinte minutos y es que el Real Madrid no aplicaba el modo apisonadora que tradicionalmente había lucido en el recinto lagunero (28-32).

Fue en el tercer cuarto cuando el cuadro visitante intentó dar el arreón final, siendo capaz de coger ventaja de hasta doce puntos y mermando a los tinerfeños que no terminaban de sentirse en disposición de pelear el triunfo. Pero pensar eso del Canarias es sinónimo de no conocer a este equipo que cuarenta y ocho horas antes había sido capaz de remontar al Valencia Basket dieciocho puntos de desventaja que tenía al descanso. En esta ocasión si que lo hizo el cuadro insular con una buena dirección de Huertas que tenía como pareja de baile a Taylor aunque la batalla la ganaba el nueve local. Fue por ello que Laso prefirió poner a otro defensor sobre el capitán canarista y a partir de ese momento empezaron los desconciertos en el Real Madrid que no se veía cómodo en el rebote, donde Sulemanovic era capaz de aportar más de lo normal para erigirse en el heroe de su equipo junto con Salin y Guerra. Pero lo que tampoco se esperaba era que Fitipaldo fuera capaz de ganar la batalla a los Heurtell, Causer y Llull, siendo este último la imagen del desquicio al propinar un puntapié al balón que fue castigado con falta técnica ante la alegría del respetable que se dio cita en las gradas.

Los últimos minutos fueron ya de fiesta para un Canarias que jugaba a placer después de haber hecho lo más difícil y Vidorreta optaba por sentar a Sulemanovic y Fitipaldo para que recibieran la ovación de los aficionados que colgaron por primera vez en la temporada el cartel de entradas agotadas con el aforo completo del recinto deportivo, que se fueron del mismo con el recuerdo del gran encuentro realizado por el conjunto aurinegro, capaz por fin de imponerse a un rival que ha sido su verdugo en las últimas ocasiones a las que se había medido tanto en liga regular como en supercope y en la copa del Rey.