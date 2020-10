Dónde ver y escuchar el Fuenlabrada vs C.D. Tenerife

Este domingo 1 de Noviembre, los oyentes pueden escuchar el Fuenlabrada vs C.D. Tenerife de la Liga Smart Bank en Cope Canarias. Lo puedes hacer a través de nuestras frecuencias de Cope Canarias, que son el 105.1 en el área metropolitana, la 93.7 en el norte y en la 99.0 en el sur. Además también puedes descargarte la aplicación en la play store (CopeCanarias) o seguirlo a través de internet en www.copecanarias.com.

Desde las 16:30 de la tarde comenzamos con la mejor previa del partido, bajo la dirección de Guillermo García, la coordinación y producción de Cristian García y la narración de Juanjo Ramos, y con los comentarios de Alberto Contreras y Mario Rivero. No puede volver a fallar el Tenerife, que no solo se la juega en la tabla clasificatoria si no que también, de no ganar Fran Fernández podría dejar de ser entrenador del conjunto blanquiazul. Para ello tendrá que derrotar a uno de los equipos que mejor ha empezado la competición, y que está también llamado a ocupar las primeras plazas al final de temporada, pese a que su presupuesto diga todo lo contrario.

El partido será ofrecido por Movistar La Liga 2 (Dial 47). También por los operadores asociados como, Orange y Vodafone. La previa del mismo por televisión arrancará desde las 17:10. Además te recordamos que todo lo vas a poder seguir a través de la retransmisión nacional de Tiempo de Juego, con toda la jornada en primera, en segunda, fútbol internacional y baloncesto. Para seguir la retransmisión nacional lo vas a poder hacer en las frecuencias de Cope Tenerife que son el 97.1 en Santa Cruz, 101,4 en el Norte y en el 882 de Onda Media.