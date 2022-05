Dolorosa derrota del CD Tenerife ante el Málaga (0-2)

El CD Tenerife cosechó una dolorosa derrota este domingo ante el Málaga, que hizo un encuentro resolutivo en el que aprovechó las ocasiones que tuvo para llevarse los puntos en juego del Rodríguez López en el que Dani Hernández era la principal novedad del once blanquiazul supliendo al sancionado Juan Soriano.

La salida de los de Ramis no parecía mala aunque el jarro de agua fría para los locales llegó en el ocho de la primera parte. Un centro desde la banda derecha fue cabeceado con total libertad por Vadillo.

El Tenerife lo buscó en el epílogo de la primera parte para igualar la contienda y pudo hacerlo si no fuera por el acierto de Dani Martín quien atajó con acierto un duro disparo de Enric Gallego ejecutado desde dentro del área y que parecía el tanto de la igualada por la facilidad en la que el delantero lanzó sobre el marco del conjunto malagueño.

Y fue a la salida de los vestuarios, cuando más se esperaba la reacción de los blanquiazules que llegó el segundo tanto del cuadro boquerón. Una jugada protagonizada por banda zurda por Luís Muñoz terminó con lanzamiento de Vadillo, rechazando Dani Hernández aunque el esférico acabó en la pierna derecha de Febas que solo tuvo que empujar el balón al fondo de la red. El Málaga sembraba de manera definitiva la semilla para lograr la victoria ante un Tenerife carente de ideas, mal posicionado y con muchos problemas para jugar con soltura y claridad.

Ramis veía como la luz roja se encendía cuando minutos más tarde estuvo a punto de llegar el tercer tanto visitante cuando Ismael envió el balón al travesaño tras un duro disparo. Fue cuando el técnico local ejecutó un triple cambio dando entrada a Moore, Michel y Nahuel por Elady, Mellot y un apagado Aitor Sanz, en busca de la reacción de los suyos con algo más de treinta minutos por disputarse.

La idea parecía buena puesto que en el sesenta y dos fue el lateral norteamericano quien ejecutó un disparo que obligó a Dani Martín a emplearse aunque el esférico se fue a la cruceta izquierda de la portería andaluza. Posteriormente lo intentó José León a la salida de un córner botado por la derecha, sin problemas para el meta del Málaga.

De aquí al final del partido los hombres de Ramis lo intentaron más con el corazón que con la cabeza, pero el milagro no llegó y los blanquiazules encajaban su sexta derrota como locales ante un Málaga que se mostró mucho más inteligente que su rival para llevarse tres puntos que pueden ser determinantes para certificar la permanencia en la categoría. Los números de los tinerfeños no son buenos como locales y eso le condena a no luchar por el ascenso directo, por lo que deberá confirmar su presencia en la promoción de ascenso sumando un punto en las dos últimas citas ligueras que serán ante el Eibar en la penúltima jornada y el Cartagena en el Rodríguez López dentro de quince días.