Derrota decepcionante del Tenerife en Ponferrada

Partido decepcionante del C.D. Tenerife en El Toralín, sumando una nueva derrota por uno a cero y dejando una triste imagen frente a un rival que fue muy superior a los blanquiazules en el global de los 90 minutos. De salida, el equipo de Fran Fernández tuvo la pelota, pero sin crear nunca sensación de peligro en la zona de definición, a pesar de los cambios en el ataque que introducía el técnico, dando entrada Alex Bermejo, Ramón Folch y Jacobo, además de adelantar la posición de Gio Zarfino a la media punta.

En la primera llegada de los locales, llegó el gol de Pablo Valcarce en el minuto 19, en una jugada en la que Yuri, superó claramente a Pomares y dejaba su sello una vez más frente al conjunto blanquiazul. La única contestación visitante llegó con un balón al palo de Fran Sol en el minuto 29, en el marco de una primera parte en la que la Deportiva jugó a placer y dominó claramente al C.D. Tenerife.

En el inicio de la segunda parte, parecía que el equipo blanquiazul protagonizaba una tímida reacción, pero rápidamente la Ponferradina se hizo con el mando, manejando perfectamente y con oficio la ventaja que ostentaba en el marcador. Con ese escenario, llegaba el penalti en el minuto 61, tras una clara mano en el área de los locales. Suso, capitán y habitual ejecutor de las penas máximas en el equipo, no estuvo acertado en esta ocasión y erró el lanzamiento, y al equipo psicológicamente terminó por afectarle. Como las desgracias no vienen solas, el colegiado expulsaba en el minuto 73 a Gio Zarfino, con lo que el Tenerife completaba su tarde trágica.

El Tenerife lo intentó en el último cuarto de hora apelando a la épica, pero a pesar de contar con alguna ocasión a balón parado, el encuentro finalizó con la derrota por uno a cero, dejando al descubierto las carencias que el equipo tiene en cuanto a una idea futbolística definida, a pesar de contar con efectivos de calidad en la plantilla

Sorprendió además la opinión de Fran Fernández tras el partido, que en la rueda de prensa, manifestó que “si en los partidos fuera de casa nos viéramos superados por los rivales, estaría preocupado, pero no ha ocurrido así. Preocupado no estoy por el equipo, pero es verdad que necesitamos ganar partidos. Lo positivo, es que tenemos un partido muy pronto el domingo. El equipo está compitiendo muy bien, aunque los resultados no son los que nos habría gustado, eso es cierto”.