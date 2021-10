Deportes COPE Tenerife sale a la calle el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama

El día internacional de la lucha contra el cáncer de mama ha estado presente en el programa “Deportes Cope Tenerife” en la jornada de este martes. La edición se ha realizado en los aledaños de la plaza de la Candelaria de la capital santacrucera y en ella hemos podido contar con distintos testimonios que han hablado de la importancia de la prevención de esta enfermedad, como bien comentó José Manuel Pérez Maceda, directivo de la asociación de la lucha contra el cáncer en la isla de Tenerife que reconoció que “lo más importante en estos casos es el paciente, quien sufre y lo pasa mal teniendo que digerir un aluvión de situaciones y es capaz de llevar hasta en silencio este tipo de patología”, haciendo hincapié a la hora del impacto que se puede llevar el paciente y la capacidad que debe tener ante un diagnóstico de estas circunstancias”, argumentó.

También hubo representación del CD Tenerife en la persona de su vicepresidente Milagros Luís Brito quien hizo referencia a la colaboración que viene generando el club con esta enfermedad pues “desde 2012 el club decidió vestir una camiseta rosa cuyos beneficios van a parar de manera directa a la lucha contra esta variedad de cáncer. Este año cumplimos una década de esa iniciativa en la que el CD Tenerife fue pionero en trabajar en favor de la visibilidad del cáncer de mama, fecha en la que se firmó este acuerdo que mantenemos con la asociación de la lucha contra el cáncer”, recalcó la dirigente del club tinerfeño. También estuvieron presentes dos jugadoras pertenecientes a las categorías de base del club tinerfeño.

Marina y Emma son conscientes de lo que hay que cuidarse en la prevención de esta enfermedad, al comentar que “debemos tener un cuidado diario y prevenirla de todas las maneras posibles a pesar del rango de edad que tengamos. Haciendo un cuidado importante de cada uno de nosotros podemos combatirla mejor”, señalaba Marina mientras que Emma recordó que “a través de las redes sociales se puede encontrar mucha información para poder combatir esta enfermedad y detectar cualquier indicio sobre los síntomas de esta enfermedad”, declaró.

Carmen Bonfante tuvo también presencia en el programa. Como presidenta de AMATE reconoció sentirse feliz por la conciencia que va teniendo toda la población sobre esta enfermedad, quien comentó que “en ocasiones determinados accidentes domésticos pueden hacernos pasar exploraciones en donde podemos detectar esos bultos en la zona del pecho que delatan el inicio de esta enfermedad”, señaló.

Testimonios de primera persona tuvieron también cabida en este espacio deportivo como es el de Itahiza Déniz, aficionada del CD Tenerife que padece dicha enfermedad, la cual arrancó “el 26 de marzo pasado entré para una simple revisión y cuando estaba en la camilla observaba que entraba personal sin decirme nada, pero las caras de quienes estaban allí no eran nada buenas. Yo me di un golpe días antes con una puerta y dos días después al palparme el pecho noté un bulto. Tras los resultados y las pruebas correspondientes me diagnosticaron en principio que tenía una mancha, pero posteriormente se confirmó que era cáncer”, manifestó la aficionada tinerfeña quien explicó incluso los distintos tipos de corte de pelo que fue realizándose según iba recibiendo las distintas sesiones de quimioterapia, haciéndose un corte en el que “dejé una zona con más pelo que otra, pero solo me duró dos días hasta que terminé quitándome todo el pelo”, sentenció.