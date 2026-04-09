David Rodríguez: "Fui recogepelotas en un derbi y jugar en el Heliodoro siempre fue un sueño para mí"

El CD Tenerife ha ralentizado su camino hacia el ascenso en las últimas semanas, con una racha de dos victorias, seis empates y una sola derrota en las últimas nueve jornadas. Uno de los capitanes, David Rodríguez, ha analizado en Deportes Cope Tenerife el momento del equipo. El defensa reconoce que la situación se está haciendo cuesta arriba: “Se nos está haciendo un poco largo, no estamos sacando los partidos como queremos”. A pesar de todo, valora que el equipo "sigue sumando" y mantiene la distancia con el segundo clasificado.

El lateral tinerfeño atribuye parte de las dificultades a la propia competición, una categoría “muy, muy, muy complicada” en la que todos los equipos se juegan mucho en el tramo final. “Aquí nadie le gana a nadie por el escudo”, asegura, recordando que los rivales de la parte baja afrontan cada partido como “una final”. Por ello, insiste en que el conjunto blanquiazul debe centrarse en “ir partido a partido e intentar ganar para materializar el objetivo”.

A su juicio, además de la tensión de los rivales, el equipo ha sufrido bajas por lesión (Nacho Gil, Alassan, Marc Mateu o Javi Pérez) de jugadores que considera “importantes en el equipo”. Sin embargo, el principal problema, según él, está en el propio rendimiento. “No somos tan eficaces como éramos al principio, en las dos áreas”, admite. Una victoria podría ser clave para recuperar la confianza perdida y la van a buscar "en Mérida".

Se nos está haciendo un poco largo, no estamos sacando los partidos como queremos" David Rodríguez Jugador del CD Tenerife

Consciente de la “ansiedad” que se ha generado en el entorno y entre los aficionados, David Rodríguez les ha enviado un mensaje de calma y confianza. “Yo entiendo a la afición, porque antes de estar en el equipo yo también era un aficionado”, confiesa. El defensa pide "paciencia" y asegura que el compromiso del vestuario es total para devolver al club al fútbol profesional, una “deuda” que sienten desde el doloroso descenso de la pasada campaña.

No somos tan eficaces como éramos

al principio en las dos áreas" David Rodríguez Jugador del CD Tenerife

Pese a las dudas, el zaguero subraya que el equipo “está trabajando bien” para revertir la situación y que irán a Mérida “a sacar los 3 puntos, y de ahí, pues tirar para arriba otra vez”. A nivel personal, se siente “contento” por jugar en el equipo de su isla y afronta cada partido “como si fuera una final”, aunque reconoce cierta frustración por su sequía goleadora este año.

Liderazgo y futuro de capitán

Preguntado por las palabras de Enric Gallego, que lo señaló como futuro líder del vestuario, David Rodríguez se muestra cauto y prefiere poner en valor a los actuales capitanes. “Tenemos que aprovechar a Aitor y Enric, que son los que sostienen al equipo”, afirma. Para él, ambos son “ejemplos para los canteranos y para todos los compañeros” y dos personas “fantásticas, de 10”. Aunque admite que su objetivo es seguir sus pasos, de momento prefiere un rol más tranquilo: “Ellos se encargan más de eso”.

Finalmente, el defensa ha recordado con cariño sus inicios, cuando fue recogepelotas en un derbi contra la UD Las Palmas. Fue en el 30 de la temporada 13/14. “Poder vivir y jugar en el estadio para mí siempre ha sido un sueño”, ha confesado, y por ello lo dará todo por una camiseta y un equipo con el que sueña conseguir un ascenso que sería “algo espectacular”.