Dani Martín: “Es mi mejor temporada sin ninguna duda”

El portero del CD Tenerife, Dani Martín, trasladó un mensaje de calma y ambición a pocos días del decisivo encuentro ante la SD Ponferradina. El guardameta aseguró que el vestuario vive la semana “con normalidad”, aunque siendo plenamente consciente de lo que hay en juego: “Somos conscientes de lo que nos jugamos en cada partido… con ganas de que llegue, pero con normalidad”.

Una tranquilidad que, según explicó, tiene mucho que ver con la última victoria ante el Arenas, que ha servido para liberar tensiones acumuladas en las últimas semanas. “Con este partido nos hemos quitado un peso de encima que veníamos arrastrando desde hace ya unas semanas”, reconoció, añadiendo que “la gente se ha liberado un poco y ha empezado a disfrutar más de la situación privilegiada que tenemos”.

“Que sea como sea, pero que sea” Dani Martín Guardameta del CD Tenerife

Ese cambio también se reflejó sobre el césped, especialmente tras los goles. Dani Martín describió cómo el equipo vivió esos momentos clave del encuentro: “Después del primer gol quitamos un peso de encima, pero teníamos claro que no se había acabado”. Sin embargo, el segundo tanto marcó un antes y un después: “Después del segundo gol… la gente ya se soltó del todo, disfrutó de lo que es jugar en este estadio y al final se dio todo bien”.

Es mi mejor temporada sin duda" Dani Martín Guardameta del CD Tenerife

El guardameta reconoció que en las últimas jornadas el equipo había acusado la presión, algo lógico por el contexto competitivo y la exigencia del entorno. “Llevábamos unos partidos que nos estaban pesando de más”, admitió, destacando la dificultad de gestionar esa carga emocional: “Con la masa social que tenemos… es complicado jugar”. Aun así, valoró positivamente ese nivel de exigencia: “Yo prefiero que sea así, porque te hace dar el máximo siempre”.

En lo personal, Dani Martín atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, tanto dentro como fuera del campo. “Estoy en un momento de forma que creo que estoy muy bien… es la mejor temporada sin ninguna duda”, afirmó, destacando también la estabilidad personal como factor clave en su rendimiento.

“Con este último partido nos hemos quitado un peso de encima que veníamos arrastrando desde hace ya unas semanas” Dani Martín Guardameta del CD Tenerife

Sobre el partido en El Toralín, el portero insistió en que el equipo debe centrarse en su propio encuentro, más allá de lo que ocurra en el duelo entre Pontevedra y Celta Fortuna. “Tenemos que centrarnos en lo nuestro… salir a ganar, como hemos hecho todos los partidos”, subrayó.

No obstante, reconoció que el resultado del rival directo tendrá influencia en el ambiente previo: “Lógicamente queremos saberlo, porque es muy trascendente para nosotros”. En caso de que se den las condiciones, el equipo lo afronta como una oportunidad más que como una carga: “Sería un plus de motivación… todo el equipo tiene ganas de cerrar la temporada ya”. Con todo, el mensaje del vestuario es claro: ambición sin ansiedad. “Que sea como sea, pero que sea”, concluyó Dani Martín, reflejando el deseo de un grupo que quiere lograr el ascenso cuanto antes.