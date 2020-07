Dani Gómez: "Subamos o no, hay opciones de seguir aquí el año que viene"

El hombre de moda en el C.D. Tenerife sigue siendo Dani Gómez, con los goles del delantero, y con sus grandes actuaciones en los últimos meses ha conseguido enamorar a la afición del conjunto blanquiazul, y también a varios clubes que seguro estarán interesados en hacerse con sus servicios la próxima temporada. Pero Dani no piensa en ello, solo se quiere centrar en el tramo final de liga y en intentar dejar al Tenerife lo más arriba posible. El 9 ha hablado de este y otros muchos asuntos, hoy en Deportes Cope Tenerife con Guillermo García, Juanjo Ramos y Cristian García, lo repasamos.

En primer lugar Dani fue preguntado por su estado físico, el madrileño, tuvo que jugar el partido ante la U.D. Almería infiltrado, por el golpe que sufrió días atrás en el duelo ante el Deportivo de la Coruña. Dani aseguró que “lo pasé bastante mal con el golpe, no pude entrenar casi nada esa semana. En el partido estuve prácticamente todo el encuentro con dolor, no estaba ni al 80%. Decidí jugar por lo que se estaba jugando el equipo." Pese a ese dolor, Dani admitió que “uno donde más disfruta es en el campo. Podía haber sido mucho peor de lo que fue, se quedó en solo un susto y espero que poco a poco vaya desapareciendo el dolor."

El delantero, tiene muy claro que pese al buen momento que atraviesa el equipo “no hay que desviarse del camino” y destacó que “hay que ir partido a partido que es lo que nos está haciendo ir bien. El Zaragoza va a venir aquí a por todas, va a ser un partido muy bonito." Sí que es cierto que también reconoció que “estamos muy bien, pero no hay que menospreciar a los rivales. Esto va por racha, nosotros estamos bien ahora pero no se sabe cuándo puede cambiar."

ESCUCHA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA A DANI GÓMEZ

En ese sentido, también ha querido acordarse de la afición del C.D. Tenerife, según Dani “es una pena que después de todo lo que hemos trabajado por salir de abajo, ahora que estamos luchando por el play off no pueda estar nuestra gente con nosotros. Seguro que estarían llenando el Heliodoro."

Como ya hemos dicho anteriormente, Dani está siendo una de las sensaciones de la temporada no solo del Tenerife, sino también de toda la categoría. Es por ello, que lo normal sería, dado su nivel y sus goles, que la próxima temporada esté jugando en Primera División. Es algo que videntemente motiva al jugador, y más aún si pudiera hacerlo con la camiseta del C.D. Tenerife. Pero también quiso destacar, que quizás haya opciones de poder seguir en Tenerife la próxima campaña, esgrimiendo que “subamos o no la posibilidad de seguir está ahí", aunque también es cierto, tal y como nos confirmó el futbolista, “por muy feliz que esté o por mucho que yo me quiera quedar aquí, la decisión corresponde al Real Madrid.”

Por último Dani habló de algunas críticas que recibe a través de redes sociales, sobre su obsesión con el gol, incluso en cierto momentos lo han calificado como ‘comechoso’, pero el nueve ha querido dejar claro que “ojalá pueda seguir metiendo goles y ayudar al equipo. Nunca miro hacia mí mismo, siempre intento buscar la mejor opción, primero está el equipo. A la gente que me juzga por ser comechoso no puedo decirle nada, yo seguiré trabajando."

