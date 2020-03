Dani Gómez: "Lo pasé muy mal cuando no me daban oportunidades al principio de liga."

En una entrevista a nuestros compañeros de Fondo Segunda, Dani Gómez ha dejado claros varios aspectos que le hicieron pasarlo "muy mal" al comienzo de temporada.

Dani Gómez: "Tenía un entrenador al principio que no contaba conmigo, los primeros meses fueron muy duros. Lo pasé muy mal, y cuando digo muy mal es mucho. Pero desde la llegada de Baraja cambió todo de forma radical y ahora se está haciendo todo mucho más ameno."

Dani Gómez: "No me molestó, lo único es que cuando un jugador está dia a día trabajando y ves que la oportunidad no llega pues... Ya sabéis además que al principio no llegaban los resultados y ni aún así jugaba, me llegué a preguntar ¿Qué pasa aquí? ¿Qué he hecho yo mal para que en 17 partidos solo haya jugado de titular 1? Pero yo seguí trabajando sabiendo que en algún momento la oportunidad iba a llegar y fíjate ahora, estoy jugando más, estoy disfrutando del fútbol y creo que la isla también."

Dani Gómez: "Sinceramente creo que cuando un jugador viene de una categoría más baja, y llegas a un equipo en el que hay futbolistas que llevan jugando ahí más tiempo, tienen prioridad esos antes que los otros pase lo que pase. Hay que tener huevos para poner a un chico joven que viene de segunda b y que lo está haciendo bien. Pero bueno, el tiempo pone a cada uno donde se merece estar."