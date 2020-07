Dani Gómez anuncia que “muy probablemente” no seguirá en el C.D. Tenerife

“Es muy probable que no pueda seguir en el C.D. Tenerife . Gracias a la buena temporada que he hecho aquí me han salido buenas cosas, en lo único que pienso es en seguir creciendo como jugador, todavía soy joven y lo que quiero es seguir creciendo ."

Así de sincero se ha mostrado sobre su futuro el delantero tinerfeñista Dani Gómez, que hoy en declaraciones a Deportes Cope Tenerife ha reconocido que “me da mucha pena tener que marcharme de la isla, he estado muy a gusto aquí, he sido muy feliz. Me llevo un cachito de la isla conmigo”.

Cuestionado por cuál sería su destino, el delantero blanquiazul especificó que “a día de hoy sé por dónde pueden ir los tiros en cuanto a mi futuro, pero no quiero decir nada aún porque en el fútbol todo puede cambiar muy rápido”. Lo que parece claro es que Gómez quiere “seguir creciendo deportivamente” y todo apunta a que sería un equipo de primera división, o bien en España o en alguna competición europea.

ESCUCHA LA ENTREVISTA AL COMPLETO AQUÍ

En el momento del balance sobre su año en la isla, Gómez afirmó que “ha sido el primer año de mi vida que salgo de mi entorno. Hago un balance muy positivo de mi etapa en la isla. Al principio fue difícil y lo pasé mal pero supe esperar mi momento y tuve mi oportunidad, y en conjunto creo que hemos hecho una gran temporada. Hice 11 goles que creo que es una buena cifra para ser la primera vez que jugaba en el fútbol profesional y a pesar de que en la primera vuelta no pude participar prácticamente nada".

Sobre el balance colectivo del equipo, Gómez concluyó que “si después de la primera vuelta que hicimos hubiéramos estado un poco mejor podríamos haber luchado mas por el playoff, pero al final el futbol es así y es cruel a veces, pero me voy con muy buenas sensaciones y siempre una parte de mi corazón será del C.D. Tenerife”.