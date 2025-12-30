Cristo González confiesa su gran sueño: "Tengo la ilusión de volver algún día al Tenerife y si es con Cervera, más que mejor"

El futbolista tinerfeño Cristo González ha repasado su actualidad en el fútbol de Qatar y ha confesado su gran deseo para el futuro: regresar a la isla. Aunque ahora se siente "importante y bastante bien" en su actual equipo, el Umm Salal, el delantero no olvida sus orígenes y el club que le vio nacer, el CD Tenerife.

El Tenerife es mi equipo y quiero volver, en algunos Mercados hubo la posibilidad pero no se concretó" Cristo González Futbolista tinerfeño

Un futuro blanquiazul

Cristo González ha afirmado de manera rotunda que su anhelo es volver a vestir la camiseta del equipo de su tierra. "Tenerife es mi equipo y tengo la ilusión de volver algún día", ha asegurado. El jugador ha desvelado que en el pasado "ha habido la posibilidad" de un retorno en varios mercados de fichajes, pero "no se ha concretado finalmente".

A sus 28 años, confía en que su regreso se materialice en el futuro, y si es a las órdenes de Álvaro Cervera, todavía mejor. El delantero guarda un gran recuerdo del técnico que le hizo debutar con solo 16 años: "Tanto Álvaro como Roberto Perera son muy importantes en mi vida futbolística, y ellos lo saben. Si fuera con ellos, pues más que mejor".

El seguimiento al 'Tete' desde Qatar

Pese a la distancia, el atacante sigue de cerca la actualidad del CD Tenerife, que actualmente compite en Primera RFEF. "Lo suelo ver siempre, si no veo los partidos, pues intento mirar el resultado, ver el resumen", ha explicado. González se muestra muy optimista con las posibilidades de ascenso del equipo esta temporada y cree que el club gestionará bien la presión: "Yo creo que van a subir, si Dios quiere y si todo sigue así, van a subir".

He tenido la suerte y la oportunidad de estar en sitios muy bonitos durante mi carrera" Cristo González Futbolista tinerfeño

Una carrera de grandes equipos

Desde su salida de la isla, Cristo ha tenido una trayectoria notable que le ha llevado desde el Real Madrid Castilla, llegando a debutar con el primer equipo blanco, a la Serie A con el Udinese. Tras varias cesiones en España, su paso por el Arouca portugués, donde marcó 15 goles, le catapultó a la liga de Qatar, fichando por el Al-Sadd.

El jugador se muestra agradecido por su carrera: "He tenido la la suerte y la oportunidad de estar en sitios muy, muy, muy bonitos y de equipos muy grandes". Más allá de lo visible, asegura que se queda "con mucha gente" y con "otros detalles" de cada club en el que ha estado. Actualmente, tiene contrato con el Al-Sadd (club que lo tiene cedido en el Umm Salal) hasta 2028, pero su sueño a largo plazo sigue teniendo color blanquiazul.