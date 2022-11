Cristian Pito entrenador del Lealtad “Nos ilusiona jugar la copa contra un histórico como el Tenerife”.

“Empezamos ayer la preparación del partido del Domingo, con mucha ilusión. Para nosotros enfrentarnos a un club como el Tenerife es un gran éxito y el premio de lo conseguido la temporada pasada. Nos pesa el no poder jugar en nuestro estadio”.

Preguntado por la superficie donde se disputa el encuentro, que será sintético, comentaba que “es la nota negativa, tanto para nosotros como para el Tenerife ya que estamos acostumbrados a césped natural, pero estamos acostumbrados a ella porque en algunas semanas entrenamos en ella”.

En cuanto a la línea que lleva el equipo está temporada ha dicho que ”nos viene bien el paró en liga porque venimos de dos derrotas y para olvidarlo un poco está bien jugar un partido de esta altura”.

“Tenemos claro que jugamos ante un club histórico y eso nos va a motivar para intentar eliminarles y dar la sorpresa. Sabemos que es el favorito y seguro que no tiene la posición que se merece por plantilla en Segunda División”.

¿Cómo se prepara el partido? ¿Habrá algo especial y diferente a la preparación de un partido de liga?

”No, será una semana normal, la preparamos con tranquilidad. Veo partidos del Tenerife, le he visto con el Burgos y a nosotros nos cambia el planteamiento. Lo normal es que ellos lleven la iniciativa del partido y queremos dar buena imagen y quien sabe si podemos dar la sorpresa".

¿A qué nivel de profesionalización está la Tercera División en Asturias?

"Aquí salvo el Sporting B, los demás equipos son amateurs. Los futbolistas trabajan en las mañanas y por las tardes van a entrenar. Lo normal es tener un sueldo fijo y luego incentivos por objetivos conseguidos".

Le preguntamos sobre su profesión, a parte del fútbol... "Soy profesor de un colegio de primaria y lo puedo complementar con el fútbol tal y como también hacen los futbolistas". "A que ir paso a paso, tengo 33 años y nunca se sabe donde se puede llegar". "Tras la salida de Clemente al Lugo, se me dio la oportunidad de entrenar por primera vez en Tercera División y no me lo pensé".

"La copa da estas oportunidades para competir con equipos profesionales y darnos a conocer. Ya hemos jugado con el Alcorcón en nuestro campo hace dos años y nos gusta que nos conozcan fuera aunque nos apena no jugar en nuestro campo".

El Domingo a las 11 de la mañana, el Tenerife visita al Lealtad de Villaviciosa en la primera ronda de la Copa del Rey.