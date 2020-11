Cordero: "Alberto y Javi Alonso son de los nuestros y no hay que crucificarlos, pero habrá mano dura"

El director deportivo del C.D. Tenerife Juan Carlos Cordero, ha aprovechado la presentación del nuevo entrenador blanquiazul Luis Miguel Ramis, para valorar algunas cuestiones de actualidad que tienen que ver con el equipo tinerfeñista. Tras unos 45 minutos de disertación del profesional tarraconense, Cordero habló claro. Sobre la mesa fundamentalmente, el expediente interno abierto a dos jugadores de la primera plantilla, Alberto Jiménez y Javi Alonso, después de que fueran identificados por la policía local en un club de alterne en la madrugada del viernes al sábado, 48 horas antes del partido frente a la U.D. Logroñés y acudieran a entrenar si comunicar lo sucedido. Sobre este particular, Cordero apuntó que “el caso de Javi Alonso y Alberto esta en manos de club. Están suspendidos de empleo y por el momento hay que esperar . Fue un tema desagradable para todos y han pedido disculpas a sus compañeros y al club. Son personas, son de los nuestros, y no hay que crucificarlos. Hay que tener mano dura porque nos han puesto a todos en peligro, pero intentamos si fuera posible que puedan ayudarnos. Hay que esperar”.

El director deportivo blanquiazul tuvo igualmente palabras para Borja Lasso cuya recuperación de su fractura se está prolongando mucho más de lo esperado. Según apuntó Cordero, “lo de Borja Lasso es un tema manido. No termina de recuperarse, y todos las partes implicadas están poniendo de su parte, pero se esta alargando mucho. A corto plazo no se le espera que se incorpore a la plantilla, estamos buscando alternativas pero no se vislumbra la recuperación”.

Por último, y en referencia a la destitución del ya ex técnico Fran Fernández, el director deportivo afirmó que “Fran ha trabajado mucho y bien, pero necesitábamos todos un cambio y se hizo en el momento que se entendió como adecuado”