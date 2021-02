Consigue tres récords nacionales con ¡95 años!

La Piscina Municipal de Acidalio Lorenzo en Tenerife fue testigo la semana pasada de tres récords que fueron batidos, por Paco García, en la categoría de 95 años: 50 metros libres con 1:22.80, 50 metros espalda con 1:46.73 y 100 metros espalda en 3:45.75.

UN RÉCORD MÁS PARA EL RECUERDO

El nadador del Club Tenerife Másters ha participado en diferentes pruebas regionales, campeonatos de España e incluso ha salido del país, a Budapest, para participar en los torneos. A su edad ha conseguido, de manos del presidente de la Federación Canaria de Natación, José Maroto Artiles, la placa conmemorativa por su carrera en este deporte, aunque entre risas remarca la equivocación de año, “en vez de poner 2021, pusieron 2020”. Además, tuvo la opción de tocar la campana cuyo uso está reservado a estos momentos, fue un momento en el que se sintió ilusionado.

Admite que, aunque superó las plusmarcas, “me siento como siempre”, la novedad es la categoría en la que participó, “ya tengo varios récords y todos superiores a los de ahora. Si digo la verdad, me da hasta vergüenza el tiempo que tardé hacerlos”. La ocasión también es especial porque es el primer español en la historia en conseguir este logro a los 95 años, y lo hace tras haber sufrido un infarto en el mes de diciembre. Su hija se mostró preocupada cuando se enteró, “por cuenta de ella no podía hacer lo que hice”.

YA PIENSA EN LOS PRÓXIMOS DESAFÍOS

“Yo no sé qué tenemos a la vista ahora, con el rollo este de la pandemia no sé como estamos, cuándo habrá competiciones” así expresaba la incertidumbre que tiene frente a la posibilidad de nuevas plusmarcas que conseguir. Si ha tenido la opción de alcanzar los logros que completan su perfil como nadador, ha sido gracias a la entrada al club. Asegura que nunca había pensado en unirse a uno, “esto me ocurrió en Tenerife, un día que estaba entrenando uno de los compañeros me preguntó: oye, ¿Tú por qué no te apuntas al equipo?”. Aunque un poco reticente al principio, finalmente dijo “pues bueno, vamos allá”.

Desde su perspectiva, el mejor ejercicio que puede hacer a su edad es la natación, “yo las piernas las tengo muy gastadas para estar caminando”. Antes entrenaba diariamente, pero la situación causada por la pandemia ha hecho que las restricciones afecten a su horario, dice que “me tienen hasta la coronilla”. Afirma que el estar así de bien a su edad es por los genes de sus padres, no hay otra cosa: “¿Secreto? Secreto no hay ninguno”.

Entre récords y competiciones, con lo que se queda Francisco García es con “el compañerismo que tengo con la natación, es lo que más me gusta de todo”.