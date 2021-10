La confesión de Álex Corredera sobre el Heliodoro

Uno de los nombres del momento en el CD Tenerife es sin duda, Álex Corredera. Con sus goles y su fútbol está maravillando a la afición blanquiazul, que empiezan a ver en él a uno de sus ídolos de la temporada tinerfeña. El 6 fue protagonista hoy en Deportes COPE Tenerife con Juanjo Ramos, Cristian García y Carlos Elorrieta.

SEMANA: “Después de una victoria todo se ve mucho mejor. Veníamos de una semana dura con dos derrotas consecutivas, y eso no es fácil de gestionar”.

SU LLEGADA A TENERIFE: “Todo han sido facilidades para que el inicio haya sido bueno. Quizás no esperaba arrancar tan bien, pero lo que tenía claro es que cuando tuviera la oportunidad no la iba a dejar pasar. El tipo de fútbol que tengo se adapta muy bien a lo que a la gente de Tenerife le gusta ver. No he hecho nada distinto de lo que venía haciendo en 2°B. Aún tengo mucho margen de mejora”.

POSICIÓN: “Me siento cómodo en todas las posiciones, es verdad que donde más es jugando en el doble pivote. Me gusta tocar mucho el balón, eso desde otros puestos lo puedes hacer menos. Entrenamos en varias posiciones siempre para el día que te toque salir, si el equipo te necesita en un puesto que no es es tuyo, sepas hacerlo. El míster trabaja mucho eso. Lo que tengo claro es que el trabajo para mi es innegociable, me podrán salir o no las cosas, pero no voy a dejar de insistir y de trabajar”.

POLÉMICA BUTARQUE: “Pasa desapercibido porque ganamos el partido, pero es un poco extraño que el árbitro anule el gol en el campo, y luego el VAR le rectifica con unas imágenes que no está muy clara. El club tomará las decisiones que tenga que tomar. El VAR está para ayudar, está vez se han equivocado, pero es una buena herramienta para hacer el fútbol más justo”.

CÁNDIDATOS: “Somos candidatos, pero a competir todos los partidos al máximo, lo tenemos muy claro. Hay buen equipo y hemos empezado bien, pero tenemos que ir paso a paso”.

HELIODORO: “Te tengo que decir que el Heliodoro me ha sorprendido, no me daba la sensación que fuera un campo que apretara tanto. Ahora dentro se nota muchísimo, en momentos malos te lleva arriba, y en los buenos te lleva más arriba todavía. El Estadio te lleva solo”.

REFERENCIAS: “Soy mucho de Iniesta, de Verrati, también de Grealish. El año pasado en el Villa se echaba el equipo a las espaldas, ahora en en City está rodeado de tanto jugadorazo que pasa más desapercibido. Soy un enfermo del fútbol, me gusta verlo, rivales, compañeros, veo todo lo que puedo, me cuesta desconectar, siempre estoy intentando ver partidos. El día del partido no suelo ver nada, pero si suelo ver tres o cuatro partidos cuando lo tengo libre”.