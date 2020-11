Concepción: “Tenemos un gran entrenador y no está en el ánimo del consejo cesarlo si pierde un partido”

Los presidentes del C.D. Tenerife Miguel Concepción, y de la U.D. Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez han inaugurado la semana del derbi canario en COPE Canarias con una entrevista conjunta que han mantenido esta mañana en nuestro programa La Mañana en Canarias.

Concepción no ha dudado en calificar este derbi como “extraño por la ausencia de público, el fútbol está siendo raro, y en un derbi el público influye. Sin público da igual jugar en casa que fuera, y por tanto no va a influir como cuando vemos a esas aficiones entregadas a sus colores. Va a ser muy, muy extraño ver un derbi así”.

Una de las cuestiones centrales era conocer la opinión del presidente blanquiazul sobre el juego del equipo y al respecto Concepción matizó que “ha sido un mercado extraño y es a última hora cuando entraron en el equipo los 8 o 10 jugadores que reforzaron al equipo. Pero el entrenador está tratando de acoplar todos esos jugadores y yo espero que de un momento a otro veamos este Tenerife que deseamos, que construya y que culmine jugadas, pero hay que tener paciencia y ayudar al entrenador”.

Particularmente, sobre la situación de Fran Fernández, Concepción fue claro: “Tenemos un gran entrenador” afirmó, añadiendo que “es una bellísima persona, y los jugadores están con él a muerte. Yo creo que no le han salido las cosas como a él le hubiera gustado, pero confiamos que lo antes posible veremos ese equipo que queremos ver. Ayer se reunió el consejo antes del partido, y nuestra intención es apoyar al entrenador, le deseamos a Fran que esté aquí toda la temporada, no está en nuestro ánimo en cesarlo si pierde un partido”.

Con respecto al futuro, el máximo mandatario blanquiazul afirmó que “mis planes pasan porque el próximo año van a haber elecciones, cumplo mandato el 15 de febrero, y no tengo decidido si me presentaré o no, pero me gustaría terminar los proyectos que he comenzado, pero la decisión no la he tomado. Llevo aquí 15 años y no se puede estar toda la vida”.