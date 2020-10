Concepción Rivero: “Es verdad que lo que sostiene Milagros Luis, la subvención está plenamente justificada"

La consejera de Deportes del Cabildo Insular de Tenerife, Concepción Rivero, se ha referido hoy en La Mañana de COPE Tenerife a la polémica generada en algunos medios de comunicación por las subvenciones recibidas por la Fundación Canaria del C.D. Tenerife ratificando las palabras de Milagros Luis Brito en Deportes Cope Tenerife, en orden a la estricta legalidad de la subvención concedida por la Dirección General de Deportes a la Fundación del club blanquiazul.

Rivero fue clara al afirmar que “a mí me sorprende el revuelo. Entiendo que aparte de que sea muy llamativo para determinadas personas en qué se gasta el dinero la Fundación, es verdad que lo que sostiene Milagros Luis Brito se corresponde con la resolución aprobada por el Gobierno de Canarias, es decir, cuando se presenta una justificación por parte de la Fundación al Gobierno de Canarias de una subvención concedida, está plenamente justificada y así lo dicen tanto los informes de las auditorias como la propia resolución del Gobierno de Canarias”.

Audio

La consejera insular de Deportes, añadió que “sorprende que la información vaya saliendo por fascículos y que se haya potenciado en determinados medios de comunicación el destacar en qué se ha gastado o no se ha gastado, pero eso ya no es la cuestión, que bajo el criterio que yo puedo tener, por los documentos que han pasado por mis manos, y por lo que leído en los medios de comunicación, entiendo que no solo una cuestión jurídica, porque todo es legal, sino que en su caso puede ser una cuestión de moral, de a qué se pueden o se deben destinar unos fondos en una Fundación”.

Hay que recordar que Milagros Luis afirmó ayer que “no tenemos nada que ocultar, y eso no es una investigación ni es nada, es un copia y pega malintencionado de una información que la Fundación ha puesto a disposición del Gobierno de Canarias. Esta auditado y vigilado por el Gobierno de Canarias en un proceso con total transparencia, que cualquier persona puede consultar”.