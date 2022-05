Concepción Rivero: "Nos preocupa más la eficiencia que la estética del Heliodoro"

El deporte tinerfeño disfruta de un año plagado de éxitos en casi todas sus disciplinas. Con el Tenerife luchando por el ascenso a Primera, el Lenovo Tenerife disputando una nueva final a cuatro de la BCL, y el CV Haris consiguiendo el doblete de Liga y Copa, puede decirse que es una de las mejores temporadas en la historia de nuestro deporte.

Es por ello, que hoy en Deportes COPE Tenerife hemos querido destacar esa labor de nuestros clubes, con la Consejera de Deportes del Cabildo Insular, Concepción Rivero. Que no solo valoró dicha proeza, si no que también dio nuevos datos sobre las futuras obras del Heliodoro.

CV HARIS: “El CV Haris es un ejemplo, tienen una gestión impecable tanto económica como deportiva, manejan bien hasta el último céntimo de su presupuesto. Una cosa es el apoyo que se le da anualmente a los equipos de competiciones absolutas y otra cuando un equipo supera sus objetivos y necesita una aportación extra por su participación en diferentes competiciones de mayor importancia”.

CB CANARIAS: “El Lenovo es nuestro gigante del baloncesto. Es un equipo ya asentado desde el punto de vista de la gestión y del rendimiento deportivo. Esperamos que tenga una buena participación en la final a cuatro”.

OBRAS HELIODORO: “El Estadio tiene tanto déficit de mantenimiento que nos preocupa mas la eficiencia que la estética. Se están elaborando los proyectos para realizar la reforma del Heliodoro para que las tuberías de agua y los baños estén en plenas condiciones de uso”.

NUEVO ESTADIO: “Es cierto que por la situación geográfica del recinto, no se puede realizar una ampliación del mismo para así conseguir un mayor aforo y con ello tener la oportunidad de organizar eventos de superior envergadura. Es por ello que si debemos pensar, a la larga, en la construcción de un nuevo Estadio. Eso si, estamos hablando de unos cinco a diez años. Todavía no hemos recibido ningún acercamiento de los Ayuntamientos de la isla concretando una parcela de titularidad municipal que sea susceptible de ese tipo de aprovechamiento. No descartamos asumir el gasto total o parcial de dicha construcción”.

ASCENSO CD TENERIFE: “Si se produce un ascenso a Primera tendríamos que acometer cambios para adaptarnos a la normativa de la Liga. Probablemente haya que pedir comprensión a la Liga para si se produce ese ascenso, nos dejen algo de margen para cumplir esas exigencias”.