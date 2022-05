“La competición ha sido una chapuza”

La fase de ascenso a la Segunda RFEF, ha vuelto a tener protagonismo en el grupo canario. Tras conocerse el ascenso del Atlético Paso, la UD Las Palmas C, decidía jugar un playoff, en el cual no puede hacer nada por el ascenso, ya que su “hermano mayor” Las Palmas Atlético ha descendido de categoría y manda al filial C a Preferente. Con el vacío legal que existe en estos casos, en la Federación Española de fútbol, permite jugarlo a Las Palmas C, pero tildan de poca ética moral, su presencia en los mismos, privando al Unión Sur Yaiza de poder disputarlos.

En la antena de Deportes Cope Tenerife, pudimos entrevistar, al que hoy ya su ex entrenador del Union Sur Yaiza, Juan Antonio Machín.

“Ha sido una chapuza la temporada, de principio a fin. Aún cuando estabamos en la última semana de liga, se tenían que jugar partidos aplazados, algo que adultera sin duda la competición y el resto de resultados”.

Respecto a la no clasificación final para los playoff, porque lo juega Las Palmas C, también se pronunciaba:

”Nos duelen las dos cosas, que la Federación Canaria no ha estado a la altura de éste caso, que vuelve a repetirse y de que la UD Las Palmas decida jugar un playoff en el que no tiene nada que hacer para ascender, privándonos así a nosotros de poder disputarlo”.

Su equipo ha hecho una gran temporada y mercecia estar ahí...

”Sin duda hemos hecho una gran campaña, los futbolistas y la afición se merecían disputar un playoff tan bonito, pero algunos nos ha probado de ello”.

La fase de ascenso, además, se disputará en el anexo al estadio de Gran Canaria, ya que la Federación Canaria, admitió, fuera de tiempo, las sedes de la Ciudad Deportiva Javier Pérez y el Anexo al Gran Canaria. Ayer, la Federación de Las Palmas tuvo 4 votos a favor de la sede y la de Tenerife, incomprensiblemente, daba también 2 votos a favor de jugarlo en el Anexo.

Otra de las vicisitudes que muchos se preguntan, del porqué de la votación, si el playoff debía jugarse en la sede del mejor clasificado, Las Palmas C, quien fue admitido fuera de plazo.