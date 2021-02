El Comité de Competición desestima el recurso por la tarjeta de Alex Muñoz

La jueza de Competición de la Real Federación Española de Fútbol Carmen Pérez, ha decidido desestimar el recurso planteado por el C.D. Tenerife en orden a que la segunda tarjeta amarilla, que el colegiado De la Fuente Ramos mostró a Álex Muñoz en la segunda parte del encuentro frente al Fuenlabrada quedase sin efecto.

El lateral izquierdo blanquiazul, seguirá teniendo cuatro cartulinas amarillas, por lo que continuaría estando a una sola más de quedar de nuevo sancionado por acumulación de amonestaciones.

En su escrito, la jueza única del Comité de Competición destaca que “aunque, en efecto, del visionado de las imágenes se observa que si bien el árbitro había ya medido la distancia e incluso pitado, en el contexto de la preparación de la ejecución de la falta, sin embargo todavía seguían realizándose actuaciones preparatorias por cuanto el árbitro estaba aún dirigiéndose a la barrera y ni siquiera había levantado la mano ordenando la ejecución de la falta”.

Una curiosa interpretación, cuando en las imágenes de televisión se aprecia perfectamente que el colegiado hacía un claro gesto para que se procediera a la ejecución de la falta.

En ese contexto, el ex árbitro internacional Manuel Ángel Pérez Lima manifestó hoy en Deportes COPE Tenerife que “el árbitro tomó la responsabilidad y fue a hablar con la barrera y al jugador no le da tiempo de frenar y saca la falta. Me queda la duda de si el árbitro da o no la señal para sacar. Si el árbitro De la Fuente Ramos no le ha dado la indicación de qué saque, lo normal es tirar de sentido común, reconocer el error y no sacar la tarjeta. Pero tengo la duda de si el árbitro le dijo a Alex Muñoz: espere”.

En cualquier caso, el C.D. Tenerife recurrirá la decisión al comité de apelación en los próximos días.