El CB Clarinos ficha a Laura Herrera

La santacrucera Laura Herrera se ha convertido en el primer fichaje del Ciudad de los Adelantados de cara a la próxima temporada, en la que el conjunto tinerfeño debutará en la Liga Dia. La pívot tinerfeña, internacional absoluta con la selección española, volverá a jugar como local en la isla doce años después de haber salido.

“Estoy muy feliz. Jugar en la máxima categoría y hacerlo en casa, en tu ciudad, es el sueño de muchas jugadoras”, reconoce Laura Herrera, que no oculta que “es muy especial para mí el poder estar aquí”, algo que “había imaginado muchas veces a lo largo de mi carrera deportiva” y de lo que “aún no soy realmente consciente, pero me muero por empezar”. En mente, “ayudar a que Tenerife siga teniendo un equipo en la élite por muchos años”, un reto

Laura se formó en las categorías inferiores del Colegio La Salle, Uni Chapatal e Isla de Tenerife, incorporándose en 2007 a las filas del Estudiantes. A partir de ese momento, su trayectoria le ha llevado a vestir las camisetas de Rivas Ecópolis, Jopisa Ciudad de Burgos, Obenasa Navarra, Mann-Filter, Campus Promete y CB Bembibre, acumulando un total de 11 temporadas en la máxima categoría del baloncesto femenino español y logrando el título de la Copa de la Reina en 2011 militando en las filas de Rivas. A ello se le suma el haber vestido la camiseta de la selección española absoluta en 30 ocasiones, contando en su palmarés con una medalla de bronce en el Eurobasket 2015, además de tres preseas de oro y dos de plata en Europeos con diferentes categorías inferiores del combinado nacional.