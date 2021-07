'El Chacho' alucina con el C.B. Canarias

CONCENTRACIÓN Y PARTIDOS DE PREPARACIÓN

“Estamos empezando con la concentración y estoy muy ilusionado. Jugar en Madrid es siempre especial y aunque son partidos de preparación, jugar ahí es un plus. Son muchos años viniendo a la selección desde 2005, es un grupo especial, quedamos menos gente de la de siempre, pero es un gusto compartir con los nuevos jóvenes esta experiencia”.

LOS JUEGOS OLÍMPICOS

“Los Juegos son la competición mas especial que puedas disputar como deportista. El haber conseguido ya dos medallas no me resta nada de ilusión por volver este año, estoy deseando que llegue el inicio. En torneos tan cortos es muy difícil hacer pronósticos. Salvo EEUU el resto va a estar muy igualado, sobre todo por el formato que exige mucho”.

EL ÉXITO DEL C.B. CANARIAS

“Lo del Lenovo Tenerife me parece una pasada. El recorrido ha sido muy ordenado, han hecho las cosas bien desde hace tiempo. "Durante estas ultimas temporadas me han llamado compañeros para informarse sobre Tenerife, para mi es un orgullo tremendo. Me da mucha envidia ver a los niños que pueden disfrutar de un equipo de primer nivel en la isla. Voy a empezar mi temporada 18, prefiero centrarme en el hoy. Estoy contento en Milán, y ya en el futuro se verá si vuelvo a jugar en Tenerife”.