El CD Tenerife blinda a Dani Fernández: "Firmar con el club de mi vida es un sueño"

El CD Tenerife y Daniel Fernández Melián han alcanzado un acuerdo para prolongar su vinculación hasta el próximo 30 de junio de 2029. La entidad blanquiazul recompensa así el gran trabajo del canterano, que considera la firma como un momento único: "Firmar con el club de mi vida es un sueño que yo creo que todos los niños que están en la cantera sueñan".

Habitual en las convocatorias de la presente temporada, Dani Fernández acumula ya 12 encuentros en la campaña 25/26, once en Primera Federación y uno en la Copa de SM el Rey, en los que ha anotado tres goles, y además ha dado una asistencia. "Estoy muy contento por los minutos que he estado jugando, y nada, toca seguir, seguir trabajando para el próximo año, más y mejor", ha afirmado el joven futbolista, que ya piensa en los próximos retos.

Este año ha sido espectacular, sobre todo para mí" Dani Fernández Futbolista del CD Tenerife

Agradecido a la afición y al club

El centrocampista ofensivo, que forma parte del club desde la categoría Alevín, ha querido destacar el apoyo incondicional de los seguidores. "Desde el año pasado, a pesar de la situación en la que estábamos, había mucho apoyo de la afición, siempre ha estado ahí", ha señalado. Además, ha calificado la temporada actual como "un año espectacular, sobre todo para mí y para los compañeros también, de poder estar ahí en primera en la tabla".

Estoy eternamente agradecido tanto a la afición como a todas las personas que rodean el club" Dani Fernández Futbolista del CD Tenerife

Con 24 apariciones totales en el primer equipo, Dani Fernández es el futbolista de menos edad en anotar un tanto para el club blanquiazul en LALIGA HYPERMOTION. Un hito que no olvida y por el que se siente en deuda con quienes le han ayudado. "Estoy eternamente agradecido tanto a la afición como a todas las personas que rodean el club", ha declarado, y ha añadido que "son los que me han proyectado para el primer equipo, los que me han ayudado, y estoy totalmente agradecido con ellos y por la renovación".

Con este movimiento, la entidad blanquiazul realiza otra apuesta de futuro. Se trata de una inversión estratégica en una pieza joven que, pese a su corta trayectoria, ya ha demostrado contar con talento, personalidad y un margen de crecimiento notable, no solo con el CD Tenerife, sino también con las categorías inferiores de la selección española.

Una vinculación condicionada por el horizonte del posible ascenso a Segunda División, que refleja cómo el club no solo centra sus esfuerzos en competir a corto plazo, sino también en asentar una base sólida que garantice su estabilidad en el fútbol profesional. En ese contexto, el futbolista tinerfeño se perfila como una opción con recorrido, con oportunidades de hacerse un hueco en el equipo y ratificar las buenas sensaciones que ha dejado hasta la fecha, consolidándose como un activo de presente y, sobre todo, de futuro.