El exjugador tinerfeñista, que completó diez temporadas en el primer equipo y jugó 286 encuentros oficiales con el CD Tenerife , regresa a su casa para desempeñar funciones de formación en la Ciudad Deportiva.



El ex central explicó en Deportes COPE Tenerife cual va a ser su nueva función dentro del CD Tenerife, en la que va a poder compaginar sus dos pasiones, el fútbol y la educación. Para Carlos es primordial que las nuevas generaciones no solo salgan de la CIudad Deportiva del tenerife como buenos futbolistas si no también como "personas", señaló el capitán.

También aprovechó para contar como es su nueva vida alejado de los terrenos de juegos, y recordó el duro final de la eliminatoria de la final del play off ante el Girona.