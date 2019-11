Carlos Ruiz: "Me gustaría acabar mi carrera en el C.D. Tenerife"

El central tinerfeñista Carlos Ruiz, ha pasado hoy por nuestro programa Deportes Cope en Tenerife para hacer un repaso a la actualidad blanquiazul, y ha aprovechado para hablar de su futuro. El profesional granadino, muy asentado en la isla, fue claro al afirmar que “tengo muy claro que tengo 36 años, y aunque de cara a la gente puedan pensar que son demasiados, está claro que yo me encuentro muy bien, y estoy en condiciones de seguir aportando si no es aquí en otro sitio, pero me gustaría que fuera aquí porque es el sitio en el que mejor me he encontrado en el que más se me ha valorado, y ojalá que pueda acabar mi carrera aquí”.

Sobre una posible renovación, manifestó que “el club no se ha puesto en contacto conmigo, pero es que ahora no es una prioridad que renueve yo, hay gente joven y con mucha proyección, que el club estará interesado en que sigan y yo al primer equipo que voy a escuchar será siempre el Tenerife”.

Acerca de la reciente detención del ex técnico blanquiazul, Aritz López Garai, Ruiz manifestó que “nos sorprende mucho lo de López Garai y nos ha pillado a todos en el vestuario muy de sopetón, y desde aquí le mandamos todos los ánimos y toda la fuerza posible. Ha sido una persona que tenía muy buena relación con todo el equipo y solo queda enviarle ánimos”.

Por último sobre el partido frente al Almería, el centra añadió que “es muy necesario encadenar dos victorias, ellos vienen de hacer un muy buen partido frente al Numancia. Son un gran equipo, pero esperamos frenar a su gente de arriba que marcan diferencias en la categoría, y habrá que estar muy atentos a las contras tan veloces que hacen”.