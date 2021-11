Cuarta jornada de la Basketball Champions League para el Lenovo Tenerife que recibía este miércoles al BC Prometey con la intención de asaltar el primer puesto de su grupo tras el tropiezo del MHP riesen Ludwinsbourg en la pista del Sassari. El encuentro comenzó con dominio visitante gracias a los aciertos de Evans, Dowe y Harrison que ponían al conjunto ucraniano por delante en el marcador con los cuatro primeros minutos disputados (6-9), mientras el equipo local no terminaba de encontrarse cómodo especialmente en ataque, con Guerra cometiendo dos faltas ofensivas en apenas dos minutos. Vidorreta dio entrada a Shermadini y Sergio Rodríguez y el panorama en defensa empezó a ser distinto con un Canarias muy agresivo ante su rival que fallaba muchas acciones mientras que en ataque Wiltjer comenzaba a acertar. Fue con el 15-9 cuando Ronen Ginzburg se vio obligado a parar el partido para reajustar las ideas a los suyos con apenas cuatro minutos para finalizar el cuarto. Fitipaldo , Rodríguez y Shermadini confirmaban el estado de gracia en los aurinegros para poner la máxima ventaja hasta ese momento en el marcador (22-11 Min.8), mientras que Harrison, autor de seis puntos en el cuarto, intentaba que los suyos no perdieran fuelle en el marcador aunque la ventaja comenzaba a ser de dos dígitos para los canaristas tras una buena defensa en el último minuto, unido a un nuevo acierto de Shermadini en ataque. El primer cuarto finalizaba con canasta sobre la bocina de Sydorov para el mas ocho en el casillero local (26-18).





La guerra por el rebote bajo el aro canarista seguía siendo una asignatura pendiente para los de Vidorreta que daban segundas opciones a los ucranianos, aunque estos no estaban acertados de cara al lanzamiento. Con todo esto, el Prometeo quería acercarse en el electrónico aunque no de manera legal sino haciendo faltas antideportivas como la señalada a Sydorov y que valió para establecer una nueva máxima en favor de los aurinegros que obligaba al tiempo muerto visitante (33-18 Min.13) y que hacía enmudecer a la treintena de aficionados ucranianos que presenciaban el partido desde el segundo anillo del Santiago Martín. Era el día de Sulemanovic más allá del arco. El jugador que ha sido convocado con la selección de su país para las próximas ventanas FIBA protagonizaba el segundo acierto desde el perímetro y confirmaba el dominio de los tinerfeños ante un Prometeo que seguía dando guerra a pesar de ir por detrás en el marcador con acciones de Harrison y Evans (36-28 Min.16). Pero lo que nadie esperaba era el buen trabajo defensivo de los visitantes en la recta final de este cuarto en el que obligó a su rival a perder varias posesiones, lo que permitió que se acercara en el electrónico a cinco puntos tras triple de Harrison (36-31 Min.18). El intercambio de canastas desde aquí hasta el descanso favoreció a los locales con aciertos desde el triple de Salin y Rodríguez mientras que el escuadrón norteamericano del equipo visitante hacía lo propio pero siendo sus canastas de dos puntos, por lo que el descanso llegó con ventaja del Canarias de siete puntos (44-37).





La consigna en la reanudación era la de no permitir al Prometey acercarse en el marcador y hacerse más fuertes en defensa, pero seguía el intercambio de canastas y los visitantes acortaban a base de pico y pala la renta del conjunto aurinegro para ponerse a tres puntos con tres minutos del cuarto disputados (49-46) gracias al acierto de Dowe. El empate llegaba con un triple de Petrov y las alarmas se encendían en el banquillo local con un Vidorreta que buscaba soluciones ante el parcial encajado por su equipo de 5-12 en apenas cuatro minutos que se agrandaba con un nuevo. Acierto de Harrison desde el triple, aunque Fitipaldo contrarrestaba con un acierto de dos (51-52) mientras el equipo ucraniano seguía jugando a la ruleta rusa con reparto de aciertos y errores. El equipo tinerfeño parecía haberse quedado impotente con falta de ideas y solo Fitipaldo mantenía con vida a los suyos, sumando por aquel entonces quince puntos a la causa aurinegra. Mientras, el Prometey seguía disfrutando de manera efectiva del desconcierto local, obligando a Vidorreta a parar el partido con algo mas de dos minutos para finalizar el tercer acto (53-59) después de un mate de Petrov que se erigía como el mejor de los suyos con dieciséis puntos. Dos aciertos de Guerra hicieron que la alegría cambiara de barrio y apretara el marcador con desventaja de dos para los locales y tiempo muerto visitante a falta de minuto y medio para el final del cuarto (57-59). El Canarias apretó con Guerra como protagonista y logró acabar el periodo con una igualada en un cuarto para olvidar en el. Que solo fue capaz de anotar diecisiete puntos por veinticuatro de su rival (61-61).





El último cuarto se afrontaba con las espadas por todo lo alto con Petrov con nuevo acierto desde el triple y Huertas anotando en dos ocasiones pero el marcador seguía apretado y generaba una tensión que se notaba en el ambiente, sin ninguno de los dos equipos cogiendo la manija del encuentro en el electrónico. El Canarias llegaba al bonus con siete minutos por disputar mientras que su rival no era sancionado con falta alguna durante todo ese periodo de tiempo y lastraría a los locales en su defensa con el partido empatado a sesenta y siete y Harrison mostrando su efectividad. A pesar de ir por delante, Prometey no terminaba de dar la estacada definitiva a un Canarias errático y falto de precisión. Su técnico seguía moviendo el banquillo en busca de la fórmula perfecta pero se desesperaba incluso cuando solicitó un tiempo muerto en el que se refería a los colegiados, que no repartían el mismo criterio bajo los tableros de unos y de otros. La ventaja visitante seguía creciendo y el tiempo se acababa, pero los tinerfeños querían apurar sus opciones hasta el último momento. Fitipaldo desde el tiro libre lo hacía para el 70-75 con cuatro y medio por jugar, pero la defensa debía ser mejor si querían que la victoria se quedara en casa. Una triple de Huertas con tres minutos por jugar apretaba de nuevo el electrónico y el tiempo muerto del combinado ucraniano llegó para buscar frescura y orden. Eran dos puntos de desventaja y mucho por disputar, por lo que cualquier cosa podía suceder en el parquet (73-75 Min.37). Shermadini se iba al tiro libre a dos minutos clavados para el final, fallando ambos lanzamientos, pero los aurinegros robaron el balón y anotaron de tres gracias a un acierto de Huertas seguido de otra canasta de Shermadini que arreglaba su error anterior. El panorama cambiaba ostensiblemente y el Canarias ganaba de tres puntos con sesenta y ocho segundos por disputar (78-75) y posesión visitante. A doce segundos para el final , Huertas es sancionado con técnica por flopping y en el reloj de posesión quedaban dos segundos. Fitipaldo falló pero los ucranianos también, para que la victoria se quedara en el casillero aurinegro en un final de partido sorprendente y carente de equilibrio arbitral (80-78).