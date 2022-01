El Canarias cae en el infierno turco (88-80)

Pinar Karsiyaka y Lenovo Tenerife protagonizaron este martes el segundo encuentro del Play In de la Basketball Champions League en el que los aurinegros buscaban sentenciar la eliminatoria en el Mustafa Kemal Sport Salonu ante el cuadro local que quería forzar el encuentro de desempate. Al igual que en el primer encuentro de la serie ambos equipos comenzaban con mucho respeto al rival aunque los aurinegros volvían a evidenciar falta de acierto desde el perímetro con cuatro errores en apenas dos minutos al buscar sumar de a tres de un intento. La falta de entendimiento era evidente en los canarias con acciones que preocupaban a Vidorreta. Por contra, los locales acertaban en su primer intento triple pasados tres minutos gracias a Colson que ponía por delante a los suyos (5-2). Las fuerzas se equilibraban con los dos equipos dando lo mejor pues Shermadini sumaba seis puntos en apenas cinco minutos mientras M´Baye no dejaba las tablas en el electrónico sin ningún de los dos equipos mandando en el encuentro (8-8 Min.5). La primera canasta de Txus daba una ventaja corta para el Pinar Karsiyaka y Vidorreta movía ficha para sentar a Salin y Wiltjer por Sulemanovic y Huertas en busca de un cambio en el juego de los suyos, para minutos más tarde sentar a un desafortunado Doornekamp por el realejero Sergio Rodríguez. Las alarmas se encendían cuando en la siguiente acción los rucos acertaban nuevamente desde la línea de tres para fijar una nueva máxima en el marcador (15-8 Min.6) gracias a la buena mano de Blackmon. Con Huertas y Guerra culminando sendas acciones en ataque el Canarias volvía a acercarse a su rival tras anotar Sulemanovic en una acción polémica y próxima a cometer pasos por parte del jugador bosnio (15-14), pero un nuevo acierto de tres firmado por un inspirado M´Baye y que daba nuevamente ventaja de cuatro a los locales al entrar en el último minuto del primer acto (18-14 Min.9). El tiempo muerto visitante buscaba tapar las vías de agua existentes pero una nueva triple de Blackmon encendía de nuevo las alarmas (21-14), aunque respondía Salin con su primer acierto desde el seis setenta y cinco para cerrar el primer cuarto con ventaja local (21-17).





El segundo cuarto comenzaba de la misma manera que finalizaba el primero, con una triple de Salin que ayudaba a acercarse al Canarias a su rival mientras que Colson culminaba en el siguiente ataque para los locales. Shermadini parecía tener su tarde cuando arrancaba un dos mas uno tras la falta de Agva. El georgiano sumaba su punto número nueve para firmar las tablas en el marcador (23-23 Min.12). Pero de nuevo un acierto desde el perímetro del cuadro turco le daba oxígeno a los locales, esta vez con la firma de nuevo de Blackmon que sumaba su tercer acierto desde la larga distancia y firmando un 3/4 hasta ese momento. Le tocaba pegar al Canarias y lo hizo con varios aciertos consecutivos, siendo los últimos dos triples de Fitipaldo y Salin que ponía al cuadro tinerfeño por delante con seis minutos por disputar (26-31 Min.15) y que obligaba a Ufur Sarika a parar el encuentro. Tyus volvía a la cancha aprovechando la ausencia de Shermadini y lo hacía firmando un mate en presencia de Guerra para acto seguido anotar Colson en contraataque que paraba Vidorreta con tiempo muerto un minuto después del tiempo muerto de los locales. Doornekamp despertaba de su letargo con un tres más uno al sufrir la falta de Colson, algo que se agradecía en las filas canarias pues el canadiense estaba obligado a mostrar su mejor versión. Un nuevo acierto de Huertas tras varios errores de ambos equipos firmaba la máxima renta para el Canarias que sufría en cada ataque de los otomanos (30-37 Min.17), mientras que Guerra hacía su segunda falta personal que le obligaba a sentarse. El Pinar Karsiyaka buscaba reaccionar pero de nuevo el finés Salin acertaba desde el perímetro para poner una nueva máxima (31-40 Min.18) y confirmando las buenas sensaciones del equipo aurinegro con mucho encuentro aun por disputar. Gestionar la ventaja lograda era la asignatura a aprobar por el equipo tinerfeño con Wiltjer dando minutos a Sulemanovic para buscar una rotación que aguantara la embestida turca que trataba en forma de ataques al borde de la ilegalidad de frenar a su rival con un ambiente de tensión evidente desde las gradas del recinto deportivo turco. Con siete de ventaja para los aurinegros se entraba en el último minuto y el Canarias experimentaba una buena defensa que le afianzaba en el.encuentro. Intercambios de aciertos desde el tiro libre hacían que el partido finalizara en su segundo cuarto con el equipo isleño mandando en el marcador aunque el partido no estaba visto para sentencia ni mucho menos (39-44).

En la reanudación del encuentro las cosas empezaban bien para los aurinegros con triple de Wiltjer contestado por un acierto de dos de Colson y nuevo acierto de tres de Huertas para ajusticiar a los locales que comenzaban a desesperarse cuando Wiltjer volvió a acertar desde el perímetro para firmar la máxima ventaja de los visitantes (43-53 Min.23) y que confirmaba que eran los de Vidorreta los que habían salido mejor del vestuario cuando Huertas repetía acierto de dos para situar a los suyos a doce puntos (43-55 Min.24). Con todos los indicadores de peligro encendidos en el cuadro turco fue Taylor el que acertó de tres para bajar de la ventaja psicológica de la decena de puntos a los suyos pero era el día de Shermadini desde el tiro libre, quien volvía a recibir falta protestada por el técnico local quien era sancionado con falta técnica. El Pinar Karsiyaka se metía en el bonus demasiado pronto lo que propiciaba que el Canarias pudiera gestionar la ventaja obtenida pero Blackmon volvía a acercar al equipo turco con un nuevo acierto desde la línea de tres puntos y una nueva acción acertada de Colson que hacía reducir la diferencia para los locales (55-60 Min.27). Una polémica acción de Colson y Salin ayudó a que el conjunto local se metiera en el partido gracias a la marrullería del Pinar Karsiyaka, que quería vender cara la derrota. Fue el momento en el que Wiltjer silenció el feudo turco con una triple que ponía a los suyos ocho arriba, aunque los locales seguían empujando más con corazón que con cabeza con una nueva acción de Colson quien sacaba dos más uno y colocaba al Pinar Karsiyaka a tres puntos (60-63 Min.29). Una de dos de Huertas entrados en el último minuto más una pérdida de los locales y desaciertos de los visitantes cerraban el tercer acto con ventaja del Canarias por dos puntos gracias a la triple de M´Baye sobre la bocina (63-65).

Comenzó pegando el Pinar Karsiyaka en el último cuarto con canasta para empatar el encuentro de Tyus que ejecutaba un mate con un balón puesto por encima del aro para acto seguido volver a anotar Blackmon y coger una ventaja mínima pues Salin se empeñaba en volver a anotar desde la línea de tres puntos para darle de nuevo al Canarias una mínima ventaja (67-68 Min.32). La tensión iba por barrios y ninguno de los dos equipos terminaba de imponerse al rival en los instantes finales del choque, aunque era el Pinar Karsiyaka el que volvía a anotar por medio de Taylor a lo que respondía Huertas con otra canasta de los tinerfeños. Taylor y Shermadini volvían a intercambiar aciertos mientras se llegaba al ecuador del último periodo. (71-72 Min.35). En medio de tanto despropósito fue Ufur Saritka quien menos calma tuvo al ser sancionado con una segunda falta técnica tras la tercera falta personal de Tyus, para verse obligado a abandonar el banquillo ante un ambiente hostil, propio del escenario donde se vivían los últimos instantes del partido. Todo aquello no beneficiaba a un Lenovo Tenerife que veía como Blackmon anotaba de tres puntos para dar ventaja al equipo otomano con algo más de cuatro minutos por disputar, lo que obligaba a Vidorreta a parar el partido (76-72 Min.36). El parón no fue benigno para un Canarias que veía como Tyus daba ventaja de seis a los suyos con menos de tres minutos por jugar, generando el desorden en el equipo aurinegro que trataba de calmarse aunque ni desde el tiro libre se veía acertado Doornekamp, quien solo anotaba uno de dos tras recibir falta de Tony Taylor. Metidos en los dos últimos minutos el Pinar Karsiyaka estaba en su ambiente y una conexión M´Baye-Tyus acababa con dos puntos más para los otomanos que se acercaban al objetivo de empatar la eliminatoria. Huertas desde el tiro libre sumaba otros dos puntos para buscar meter a los suyos en los dos últimos minutos del encuentro y en el siguiente ataque Shermadini colocaba un importante tapón a M´Baye para acto seguido ser objeto de falta de Tyus que le daba otros dos intentos desde el cuatro sesenta que anotaba el internacional georgiano (80-77). Pero M´Baye no estaba dispuesto a que elCanarias saliera con la eliminatoria sentenciada y anotaba nuevamente a pesar de la defensa de Wiltjer (82-77). Quedaba solo un minuto y el equipo otomano sentenciaba con un acierto de Taylor para poner el 84-77 sin tiempo para la reacción tinerfeña. Salin anotaba de tres con medio minuto por disputar pero era muy complicado darle la vuelta a una situación que estaba controlada por el Pinar Karsiyaka que solo tenía que aguantar la posesión del balón y esperar las faltas del conjunto visitante. Una imprecisión arbitral que no revisó una banda que favorecía a los isleños terminó por ser la gota que colmaba el vaso y el equipo turco sentenciaba desde el tiro libre, con lo que este jueves se jugará el partido decisivo en el Santiago Martín para dirimir que equipo pasa a la siguiente ronda de la competición europea.