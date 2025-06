El Cabildo no quiere ser protagonista en el acuerdo entre Costa Adeje Egatesa y CD Tenerife

Sí pero no. Yolanda Moliné, consejera de Deportes del Cabildo, se mostró dubitativa en Deportes Cope Tenerife cuando fue cuestionada por el acuerdo al que han llegado Costa Adeje Egatesa y CD Tenerife. “En estos días puede ver la luz”, empezó diciendo para añadir a continuación que será “positivo para el fútbol femenino”.

¿Pero positivo por qué? La responsable de Deportes de la Corporación Insular no supo entonces argumentar su respuesta. “Desconozco el acuerdo y cuando lo conozca podré dar una opinión”, señaló para apoyarse en que “será una colaboración férrea y que ambos estarán pensando en el bien del fútbol femenino, de nuestra cantera y a nivel profesional”.

Sobre la posibilidad de que este convenio suponga la desaparición de algunos equipos y la pérdida de entre 50 y 75 plazas para jugadoras, Moliné reconoció que “no todo el cien por cien es acierto en un acuerdo”. Pero reiteró que desconocía esos detalles para, a continuación, repetir que está “segura” de que “irá en posición del bien del fútbol femenino de la isla” porque “si se unen UD Tenerife y CD Tenerife será para bien”.

El Cabildo no será, sin embargo, el escenario de la firma ni ocupará un papel protagonista en esta unión. “Se firmará entre clubes y nosotros podemos acompañar esa decisión o no, es lo que estamos deseando si es para el bien del fútbol femenino, pero no firmaremos nada”, dijo descartando los rumores que colocaban a la Corporación Insular en un papel casi de promotor del mismo.