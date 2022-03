El Cabildo enfría la construcción de un nuevo estadio o pabellón

El director insular de deportes, Ángel Pérez, se pasó por los micrófonos de Cadena Cope para hablar de la polémica que se ha levantado estos días respecto a la creación de nuevas instalaciones deportivas como pudieran ser un nuevo estadio para el CD Tenerife, un nuevo pabellón para el Lenovo Tenerife o la creación de un nuevo recinto para el Granadilla Egatesa de la primera división española de fútbol femenino.

Ante la posibilidad de crear un nuevo pabellón, mayor que el Santiago Martín, Ángel se muestra realista. Es consciente que en ocasiones este se encuentra vacío en partidos de ACB. Ya no solo en lo deportivo, también en caso de hacer conciertos, cree que este pabellón se puede quedar corto. De ahí nace la idea de crear una nueva cancha, destinada no solo para los deportistas sino también para que los usuarios puedan disfrutar de otro tipo de eventos.

Respecto a las instalaciones del CD Tenerife, habla de que se han gastado 2,5 millones de euros en restauración y mantenimiento del estadio: luces led, vestuarios, gradas, etc. También, resalta que existen varios proyectos que hablan de sacar el estadio fuera de la ciudad, incluso existe un inversor que quiere financiar el proyecto, tan solo falta buscar cúal sería la nueva ubicación del nuevo estadio. Ángel Pérez es realista y habla de que el Heliodoro no llega llena las gradas ni ante la buena situación actual y a esto se le suma que hay más equipos en Tenerife que están al máximo nivel en otros deportes, también piden una mejora de sus instalaciones, por lo que hay que atender a todos.

Estas nuevas Arenas buscarán ser polifacéticas y la rentabilidad, dejando atrás la creación sin sentido de instalaciones que carecen de utilidad más allá de un deporte. Cabe destacar que el Santiago Martín no tiene más de 22 años y ya está algo obsoleto. Ángel Pérez habla de un trabajo sordo en las instalaciones, es decir, se realizan mejoras día a día y estas suponen unos costes en los pabellones actuales. Estas mejoras las vemos en los accesos para personas con diversidad o localización para una mejor visibilidad del espectáculo. El director insular, en su caso, aboga por la mejora de las instalaciones y/o ampliación del Santiago Martín y no la creación de un nuevo pabellón.

Ángel Pérez espera que cree que existe la posibilidad de que el Haris de voleibol juegue la final europea en el Santiago Martín. Entiende que es el deseo por parte de la afición y del club tener la oportunidad de jugar en la hamburguesa y se le daría una mayor visibilidad al combinado lagunero. Se deberán realizar unos trabajos previos en la cancha, pero aun así sigue existiendo la posibilidad de que se dispute ahí.

La premisa es mejorar lo presente y que no se conviertan en atracciones de circo de un fin de semana que después quedan abandonadas en el tiempo. Ángel Pérez habla de que debe haber un binomio con el resto de deportes emergentes y no solo centrarse en los deportes mayoritarios. Por lo que se deben crear zonas de calistenia, descenso en bicicleta, parkour, etc. Preocupándose por el global de la población y ofreciendo un amplio abanico deportivo. El Cabildo de Tenerife debe garantizar que los 31 municipios tengan unas instalaciones acordes a las nuevas normativas.