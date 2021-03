Buen fin de semana para el deporte femenino tinerfeño

Múltiples polideportivos de Canarias acogieron, entre el viernes y el domingo, diversos partidos muy disputados de la Liga Iberdrola Femenina. Entre ellos destacamos el encuentro de balonmano entre el Salud Tenerife y el CB Lanzarote Puerto del Carmen, la pugna entre el CDB Clarinos contra el Gernika KEBS en la modalidad de baloncesto y la lucha por conseguir el título del CV Haris Sanaya Libby’s La Laguna contra el CCO 7 Palmas de volleyball.

Aunque todo apuntaba a un pleno de victorias, no ha podido ser. Sin embargo, llega otra semana cargada de deporte femenino que, seguramente, nos hará vibrar de nuevo.

Balonmano: El Salud Tenerife triunfa contra el Lanzarote Puerto del Carmen

A pesar de la presión del Lanzarote Puerto del Carmen hasta el minuto 28 del encuentro, ll Salud Tenerife logró sumar dos puntos este domingo 28 de marzo, tras conquistar el Pabellón Municipal de Tías con un marcador muy igualado (24-28). Así, las tinerfeñas escalaron hacia a la segunda posición en la tabla de la Liga Guerreras Iberdrola, logrando el ascenso histórico a la División de Honor Femenina, quedando como principales rivales el CB Prosetecnisa Zuazo.

Elena Martínez con 11 goles, Eva Márquez con 8 y Rebeca López con 5, lideraron el frente de ataque de las tinerfeñas. El inicio del partido estuvo marcado por las exclusiones de dos minutos, hasta dos por bando en un arranque de alternativas. El Salud Tenerife subió rápido al 0-2, pero un 3-0 de las jugadoras de Miguel Ángel Lemes (3-2, 7’) dieron la vuelta al marcador.

Hacían daño las conejeras a la contra (5-4, 11’), que con una férrea defensa impedían a las de Lolo Galván atacar con claridad, sostenidas por tres goles seguidos de Elena Martínez (9-7, 19’). Mientras tanto, Benedetti en el extremo y Topic desde el pivote seguían presionando.

A pesar de las paradas de Irene Sánchez, el Puerto del Carmen disfrutaba de una ventaja de dos y tres goles, hasta que Elena Martínez, Zaldúa y Szopinska nivelaron de nuevo el marcador (11-11, 26’) con un rápido 0-3 parcial.

Lemes pidió tiempo muerto, pero el Salud había encontrado velocidad de crucero, pudiendo al fin correr para marcar un par de goles fáciles más y llegar al descanso (12-14) por delante en el marcador. Las rivales solo consiguieron un gol en los últimos cuatro minutos.

El sexto gol de Elena Martínez (12-15, 33’) dio la máxima a las blanquiazules hasta ese momento. La valenciana no fallaba desde los siete metros ni a la contra (12-17, 37’), llegando a su octavo tanto, mientras que las locales seguían sin ver portería en diez minutos.

Rompieron la dinámica a los 11:09 de la segunda parte (13-19, 41’) cerrando una brecha 0-8 tinerfeña. Apretó Puerto del Carmen con dos tantos seguidos de Keyla Hernández (15-20, 44’). Defendió individual y con presión Puerto del Carmen entonces, desconcertando al Salud Tenerife, que encajó un 3-0 parcial (18-22, 50’) sacando además la descalificación por tres exclusiones de María Zaldúa.

El Salud superó ese momento con goles de Rebeca López y dos de Eva Márquez (20-25, 55’), y aunque Keyla y Carla (22-25, 57’) acercaron de nuevo a las suyas, el décimo tanto de Elena Martínez (22-26) sentenció la primera victoria de este Grupo por la Permanencia en la Liga Guerreras Iberdrola.

Baloncesto: El CDB Clarinos vence airoso al Gernika KESB

El Clarinos ganó 62-46 al Gernika durante este sábado 27 de marzo, en el trigésimo encuentro de la Liga Femenina Endesa en el Juan Ríos Tejera. Con este resultado, las tinerfeñas se sitúan en el sexto puesto y acumulan 16 victorias en 30 partidos disputados, mientras que las vascas se quedan en cuarta posición con 18 victorias en 30 partidos jugados.

Durante el primer cuarto del partido, el Ciudad de La Laguna Tenerife fue el principal líder y protagonista en el pabellón y concluyó con un 24-11. Después, durante el segundo cuarto recortó distancias el equipo visitante, el cual acabó con un resultado parcial de 10-13. Tras esto, las jugadoras llegaron al descanso con un 34-24 en el marcador.

En el tercer cuarto, las jugadoras del equipo local se distanciaron y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 11-10 y un global de 45-34. Por último, en el transcurso del último cuarto las tinerfeñas se distanciaron de nuevo en el marcador y el cuarto acabó con un resultado parcial de 17-12. Finalmente, las jugadoras cerraron el luminoso del partido con un resultado de 62-46 para el Clarinos.

De esta forma, el Ciudad de La Laguna Tenerife cierra su temporada regular. Ahora, las locales se preparan para luchar por el título en la fase eliminatoria contra el SPAR Girona. El partido tendrá lugar el próximo miércoles 31 de marzo en casa, en el Pabellón Insular Santiago Martín.

Volleyball: CV Haris cae ante el CV CCO 7 Palmas

El Sanaya Libby’s La Laguna perdió el derbi por 1-3 ante el CCO 7 Palmas, en el primer encuentro de las semifinales del playoff por el título de La Liga Iberdrola. No obstante, tal y como prometieron, fue un partido de emociones fuertes.

El cuadro dirigido por Pascual Saurín se adelantaba en los primeros compases valiéndose de su fortaleza en ataque con Lucía Varela y Saray Manzano (12-14). Las blanquiazules intentaban rearmarse en defensa, pero sufrían de más en el centro de la zaga, donde las grancanarias aprovechaban los espacios para adjudicarse el primer set (18-25).

Se reanudaba el encuentro con el conjunto tinerfeño cometiendo varios errores no forzados, obligando a Juan Diego García solicitar tiempo muerto. Surtía efecto y con un parcial de 5-0, capitaneado por Jessica Wagner, las blanquiazules reaccionaban y conseguían remontar en el electrónico para llevarse el segundo set (25-20).

Las locales buscaban aprovechar la inercia del partido, pero las grancanarias reseteaban y no mostraban debilidad en su defensa (6-13). Sin embargo, las tinerfeñas no quería rendirse y, lideradas por Lisbet Arredondo, acortaban distancias, aunque no fue suficiente para salvar la diferencia en el cuadro luminoso (19-25).

Ambos equipos salieron a la pista con la intención de hacerse con el control del partido, pero los errores en recepción del Haris permitían a las visitantes aprovecharse de su capacidad ofensiva en la red para tomar ventaja (9-14). Sufriendo un férreo bloqueo, las tinerfeñas buscaban romper la defensa grancanaria bajo la dirección de Patricia Aranda, pero el buen hacer en ataque del rival no dio opciones a las tinerfeñas (20-25).

Por el momento, el Sanaya Libby’s La Laguna tiene la mirada puesta en el partido de este próximo sábado 3 abril, donde intentarán empatar la eliminatoria en Gran Canaria. Así lo ha hecho saber en la cuenta oficial de Twitter del Club Juan Diego García, técnico de las blanquiazules, quien aseguró que “ahora lo que toca es desconectar y a los entrenadores analizar para empezar a plantear el entrenamiento del martes”.

�� �������������������������� | �� @vbjuandiego: “Nosotros tenemos que seguir peleando con el objetivo de ganar el sábado”����



�� El técnico blanquiazul analiza la eliminatoria después de perder ante el @cvjavolimpico_ ������ pic.twitter.com/Akju3dT4vN — CV Haris (@CVHaris) March 28, 2021

Por su parte, Patricia Aranda, jugadora del Haris, ha añadido que “tenemos que estar todas preparadas para hacer una buena semana y aguantar la presión. Nos gusta jugar así, con ese tipo de presión. Así que lo cogemos lo asumimos y el sábado a muerte en Las Palmas”.

Además, la colocadora analizó los puntos flacos del partido y que son decisivos mejorarlos para el siguiente encuentro. Aranda considera que “podemos dar un poquito más, sobre todo en a faceta del juego de bloqueo y defensa”, lo que les daría ese plus para hacer una mejor competición.

“El perder el partido te deja un poquito tocada anímicamente, pero, nada... Estamos a domingo. Tenemos la tarde para soltar ese momento que hemos pasado el día de hoy y, mañana lunes, empezar a pensar en el partido del sábado, que es de vida o muerte. Es ganar o ganar. No nos queda otra”, ha concluido con la voz rota.