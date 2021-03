Brutal agresión en el Ibarra B - Unión Isora de Juveniles tras una batalla campal

Brutal agresión la que tuvo lugar este sábado en un partido de fútbol de juveniles en el sur de la isla, entre el Ibarra B y el Unión Isora. Según ha informado en un comunicado el club local, el Ibarra, tras finalizar el encuentro “algunos indeseables y cobardes invadieron el terreno de juego y agredieron a un jugador”.

El jugador en cuestión, que se llama Cristian y tiene solo 16 años, sufre una doble fractura de mandíbula, y se encuentra hospitalizado en el Hospital La Candelaria, y había sido jugador en el pasado de la cantera del Ibarra. Según reza el comunicado oficial del club local “el partido se jugó con normalidad y casi sin tarjetas” pero “se vio empañado por la actitud de unos pocos al finalizar que no merecen estar en un campo de fútbol”.

El Ibarra ha confirmado igualmente que “ya hay algún detenido y esperamos que caiga todo el peso de la ley sobre ellos”.

COMUNICADO DEL UNIÓN ISORA

Por su parte, en la tarde de este domingo, el Unión Isora también ha hecho público el siguiente comunicado :

“Una vez finalizado el encuentro, tanto nuestro entrenador, como jugadores se reúnen en el centro de campo( como en todos los partidos), para dar la mano, tanto al equipo local, como entre ellos mismos.

Se encuentran con una sorpresa, que el delegado de campo, del equipo local, se dirige a nuestro entrenador a darle una patada a traición, lo cual desata la ira de los aficionados del Ibarra.

En ese momento saltan al campo, entre unos 20 o 30 aficionados del Ibarra, dirigiéndose a nuestros jugadores, dando patadas, puñetazos, vamos como si de una batalla campal se tratara .

A uno de nuestros jugadores(menor de edad, por cierto), es tan grave la paliza que le dan, que pierde el conocimiento en el mismo terreno de juego. Se llama a la guardia civil y ambulancia, y en cuanto llega, estabilizan a nuestro jugador, que gracias a nuestro entrenador que lo ayudo en todo momento, pudo salvar la vida de nuestro chico.

El cual presenta, doble fractura de mandíbula y se encuentra hospitalizado, en la candelaria. Es tan grave la situación, que no estamos dispuestos a permitir eso en los terrenos de juego y se va a denunciar a los responsables de este acto.

¿Es que un delegado de campo, no está para evitar esos problemas y evitar que pasen esas cosas?, ¿O es que ahora resulta que tienen que incitar la violencia?, porque una vez sucedida la agresión, el señor delegado no es capaz de acercarse a preguntar por la salud de nuestro jugador, sabiendo que era una situación muy GRAVE.

A este señor, deberían prohibirle la entrada a todos los terrenos de juego e incluso destituirlo del club, a parte de la sanción y denuncia que le debería caer.

Bueno, con todo esto, solo queríamos informar a todas las personas que nos han preguntado por lo sucedido.Dar mucho ánimo a sus familiares, que no están pasando por un buen momento, aquí estamos para lo que necesiten”.