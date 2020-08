Bruno Wilson, un muro para la zaga del CD Tenerife

Bruno Ricardo Valdez Wilson (Lisboa, 27/12/1996) se ha convertido este domingo en el cuarto fichaje del CD Tenerife, después del acuerdo de cesión, con opción de compra, alcanzado con el Sporting Club de Braga.

Formado en el área de fútbol base del Sporting Club de Portugal, el defensor blanquiazul también ha sido internacional en las categorías inferiores de la selección lusa (sub 16, sub 17, sub 18 y sub 20).

La pasada temporada disputó media temporada cedido en el Tondela, con el que fue titular en 17 partidos y anotó dos goles. Eso le valió el regreso al Braga en el mercado de invierno. Allí sumó otros nueve encuentros.

Ahora busca una salida para seguir creciendo como futbolista. “Es una de las mejores ligas de Europa; sé que es muy competitiva, con equipos muy importantes y sé que para mí me traerá cosas buenas”, ha dicho en los medios oficiales de su nuevo club. Wilson tiene “ganas de incorporarse” a la dinámica de “un histórico” como el Tenerife.

Además, ha escuchado “hablar de la afición; sé que es muy buena, que siempre está apoyando a su equipo, y ojalá en el transcurso de la temporada los hinchas puedan acudir al Estadio”.