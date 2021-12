No está siendo nada fácil este final de año para el Lenovo Tenerife que este martes cumplirá en tierras italianas el trámite de visitar al Dínamo Sassari en partido correspondiente a la última jornada de la fase de grupos de la Basketball Champions League. En ese sentido, el base uruguayo Bruno Fitipaldo fue cuestionado por las cuatro derrotas consecutivas que el conjunto aurinegro acumula en otros tantos encuentros a lo que el base uruguayo apuntó que "en realidad siempre que se pierde aunque no juegue bien se busca la explicación. Estamos trabajando para encontrar nuestro mejor juego y esperar la victoria, pero es cierto que no está fuera de nosotros y si dentro del grupo", explicó el seis aurinegro.

Lo cierto es que uno de los objetivos marcados para la presente campaña como es el billete para estar presentes en la copa del Rey de baloncesto del próximo mes en Granada se ha complicado mucho, algo que el internacional con la camiseta de Uruyuay confirmó a Deportes COPE Tenerife al comentar que "desde un principio está complicado más allá de las posiciones que hemos alcanzado puesto que la diferencia de victorias es corta, así que no cambió nada y sigue siendo muy difícil y puede ser algo duro, pero estoy convencido de que este grupo va a conseguir la clasificación para ese evento", aseveró Fitipaldo.

Tres encuentros para completar la primera vuelta

El calendario del conjunto tinerfeño antes de que se conozcan las ocho plazas correspondientes al torneo copero no es nada sencillo, toda vez que solamente jugarán un encuentro en el Santiago Martín. Será el próximo miércoles 29, día en el que recibirán en el recinto deportivo de Los Majuelos la visita del Valencia Basket. La penúltima jornada, el conjunto aurinegro visitará la complicada cancha del UCAM Murcia para cerrar la primera vuelta también a domicilio en la pista del Morabanc Andorra. Una hoja de ruta en la que el equipo entrenado por Txus Vidorreta debe sumar al menos dos victorias para confirmar su presencia en la cita de Granada y no tener que estar esperando que los basket average le puedan favorecer, toda vez que son muchos los equipos que tienen el mismo número de triunfos.