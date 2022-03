Bruno Fitipaldo: "Espero un derbi bien distinto al de la ida"

El derbi canario será otro test importante para el Lenovo Tenerife que afrontará este sábado en el Gran Canaria Arena, lo que supondrá una fiesta del baloncesto canario que se retomará tras la pandemia que obligó a que estos partidos se vivieran a puerta cerrada durante la misma. De ello y de otras cosas hemos podido hablar este jueves con Bruno Fitipaldo quien repasó la actualidad del conjunto aurinegro.

Cuestionado sobre las preferencias de cara a la eliminatoria de cuartos de final de la Basketball Champions League, el internacional uruguayo reconoció que “es difícil elegir un rival porque no veo un equipo al que podamos dominar fácilmente. Hemos demostrado la solidez que tenemos y sabemos que cualquiera de los que nos toque en suerte será muy complicado aunque se puede pensar que nuestro estilo de juego puede asemejarse a cualquier otro equipo. Habrá que ver como llegaremos a esa semana para conocer el estado en el que nosotros nos encontramos”, declaraba en los micrófonos de COPE Tenerife.

Pero en esta ocasión no habrá problema por la dureza del viaje puesto que el base uruguayo comentó que “la distancia no será problema el próximo partido y será muy especial y diferente al tratarse de un derbi. Trataremos de disfrutarlo y de ganarlo pues a mi me gustan mucho el poder estar en ellos. Tengo una experiencia muy bonita en mi carrera cuando pude disfrutar de un Galatasaray - Fenerbache tanto en ida como en vuelta. Recuerdo que no se podía ni hablar con un compañero en la cancha del ruido tan ensordecedor que se genera”, señalaba el seis aurinegro.

Preguntado por si veía de una manera diferente este partido del sábado con respecto al de la ida en el Santiago Martín, Fitipaldo analizó el mismo y comentó que “seguramente será diferente porque somos equipos que llevamos mucho tiempo ya trabajados. Recuerdo que en la ida hicimos muchos puntos en la primera mitad y ellos son un equipo con un ritmo más alto y que no nos interesa jugarle a intercambio de canastas. Lo que debemos es intentar imponer nuestro baloncesto pues así es como aspiramos a poder ganar”, aseveró.

La pandemia no ha permitido al base uruguayo vivir el ambiente de un derbi en su plenitud y a ello hizo referencia al comentar que “es mi primera vez en Gran Canaria jugando un derbi pues las otras no había gente en la cancha. Dentro de lo que se puede trataremos de disfrutarlo lo más posible puesto que no todos son capaces de poder contar que hemos vivido un partido de estas características tan bonitas tanto dentro como fuera”, explicaba un Fitipaldo que tomó conciencia de lo que serán los próximos partidos y las exigencias de los mismos pues “se nos viene un calendario muy movido y será una semana ACB al cien por cien para poder posicionarnos de la mejor manera posible”, apuntó.

Por último y cuestionado sobre como veía su día a día con un compañero como Marcelinho Huertas en el vestuario, el base aurinegro reconoció que todo habían sido facilidades pues “desde el primer día se puso en contacto conmigo para ayudarme en lo que necesitara y ya dije muchas veces que es una gran persona y por su manera de ser el poder tenerlo en los entrenamientos me hace mucho mejor jugador. Es un gran jugador y una enorme persona a la que siempre he tenido como referencia”, sentenció.