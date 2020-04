Borja Lasso:"Los primeros meses de la lesión fueron complicados."

Borja Lasso atendió a los medios oficiales del CD Tenerife, para explicar como está viviendo toda la situación del coronavirus desde su casa en Sevilla, y además, para hablar de como va su recuperación de la lesión, que lo tiene apartado de los terrenos de juegos desde el pasado mes de Diciembre.

Dice Lasso que no vivió bueno momentos en el comienzo de la lesión ya que "la herida de la operación tardó en cicatrizar, y casi no podía moverme de la cama." También añadió que "Estoy trabajando en casa mañana y tarde, cada vez puedo hacer más cosas y me voy encontrando mejor." Dada la situación actual del coronavirus y con ello, el parón de la competicción el juagdro hispalense espera que "todo pueda reanudarse, y porque no, poder volver a jugar antes de que acabe la liga." Algo que era impensable hace meses, cuando en el encuentro de la Liga Smart Bank entre el CD Tenerife y la AD Alcorcón, Lasso se fracturaba el peroné.

El jugador ofensevio blanquiazul también aprovechó para destacar el buen papel que staba realizando el equipo en las últimas semanas, diciendo que "ver a sus compañeros lo están haciendo tan bien y que por fin hemos cogido esta racha tan buena y positiva, que tanta falta nos hacía, me ayuda en mi recuperación." Cada vez ve ás cerca la posibilidad de volver, aunque también admitió que "los primeros meses fueron complicados, ya que la herida tardó en cicatrizar y no podía hacer prácticamente nada."

Por último valoró toda la situación que vive la sociedad con el coronavirus e hizo un llamamiento a la cordura, pidiendo que "hagamos caso de lo que dicen las autoridades que son los que realmente saben como están las cosas y que es lo mejor para salir de esta." También tuvo palabras de agradecimiento para la afición tinerfeña, valorando que "si antes ya sentía el cariño de la gente, después de la lesión lo ha notado mucho más, y que spera poder volver pronto a la competición, para devolverles todo ese cariño."