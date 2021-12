El hotel escuela de Santa Cruz, acogia la rueda de prensa del sevillano, que muy entero,hablaba sobre lo sucedido tras su lesión, que le ha obligado a retirarse.Con el amparo de compañeros, cuerpo técnico y a su lado, Miguel Concepción, comenzabaun acto que aún deja los pelos de punta.

No estaba preparado (por el propio Borja) ningún discurso, pero el ya ex futbolista, dedicó unas líneas para abrir la comparecencia. En palabras propias, dijo que "Estoy muyagradecido a la isla, al club, que me dio la oportunidad de jugar aqui. Desde el primermomento senti una conexión muy grande con la afición y desde ese momento, seré unblanquiazul más".

Se referia a la lesión, aquel fatídico 2019, Lasso comenzaria un calvario que terminaria poranunciar su retirada, después de pasar por quirófano hasta en tres ocasiones. "Fueron diascomplicados, quería luchar para seguir haciendo lo que más me gusta, jugar al fútbol, perollegados a este punto, lo mejor es parar definitivamente*

Se refirió a su estancia en la isla, donde casi no pudo completar una temporada naturalvestido de corto llenerte me lo na dado todo. hemos vivido buenos momentos. comjugar el playoff de ascenso. No lo conseguimos pero el grupo siempre se mantuvo firme*

Respecto a la temporada actual, dijo que "El equipo está muy entero, el mister sabe lo quenace y esta temporada, podria darse el ascenso* Estuvo muy caballeroso con el futbolista que le ocasionó la terrible lesión, Myakushko. "Sonlances del fútbol, me ha pedido disculpas por ello desde el primer momento, me ha tocadovivir ésto y para nada le guardo rencor"

En el acto estuvo presente el presidente de la entidad, Don Miguel Concepción, del cual rescatamos palabras hacia Lasso "quien siempre quiere participar y ayudar en todo y ha sido muy importante para el Tenerife".

El presidente tambien se referia a su retirada En la vida, cuando pasan cosas como estashay que mirar hacia delante, vendrán cosas mejores para él". El ya ex futbolista blanquiazul, llegaba y salía del Hotel Escuela, con una sonrisa que hastase dejaba ver debajo de la mascarila.Seguro que el sevillano, escribirá largas memorias en el mundo del fútbol, aunque sea fuerade los terrenos de juego.