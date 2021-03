El bonito gesto del CSKA de Moscú con el tinerfeño Sergio Rodríguez

Este jueves el Armani Exchange Milan, equipo del tinerfeño Sergio Rodríguez, visitaba Moscú para enfrentarse al histórico CSKA. Segundo contra tercero de la Euroliga, en un partido que finalizo con victoria para los italianos por 76 a 84. El Chacho, que visitaba a su ex equipo, regresando a la que fue su cancha durante dos temporadas, contribuyó a la victoria del equipo de Ettore Messina con 7 puntos y 6 asistencias en 18 minutos de juego.

El base tinerfeño, que fue padre hace dos semanas de su tercer hijo, Sergio jr., recibió un bonito detalle por parte del CSKA de Moscú. Una camiseta del conjunto moscovita, con el nombre de “mini Chacho” en ruso. Un gran señorial detalle de un rival deportivo, que el jugador de El Ortigal ha querido agradecer en sus redes sociales, con el siguiente texto:

“Thank you very much CSKA. It has been a great detail on your part. Without a doubt, you are a great club in every way and I will always be proud to have been part of this great family”.

“Muchas gracias al CSKA. Ha sido un gran detalle por vuestra parte. Sin duda, son un gran club en todos los sentidos y siempre estaré muy orgulloso de haber sido parte de esta gran familia”