El bloque canario del ascenso sigue presente en la UDG Tenerife

La apuesta por el talento canario ha sido un compromiso que año tras año se ha renovado en la UDG Tenerife desde su nacimiento, y esta temporada 2021-2022 continúa vigente. Cuatro de las referentes en el fútbol del archipiélago como Silvia Doblado, Ana González, Pili González y María José Pérez, volverán a defender al representativo tinerfeño. Junto a ellas, la capitana Pisco, Natalia Ramos o Paola Hernández pondrán el acento canario a una competición que cada temporada es más competitiva y, por primera vez, profesional.

Silvia Dolado

Con más de 150 partidos a sus espaldas, la grancanaria Silvia Doblado se ha convertido en uno de los emblemas del equipo azul y blanco. Desde su llegada en el año de fundación del equipo (2013), ha aparecido en las fotos más importantes de la historia de la entidad, siendo parte importante en el ascenso a Primera Iberdrola del año 2015 y una de las jugadoras con más participación en la máxima categoría del fútbol femenino nacional.

Esta será la novena temporada de la centrocampista en Tenerife, “Siempre es una alegría ver que en el club se sigue contando con jugadoras canarias. El vínculo que se ha formado estos años es muy fuerte, estoy encantada de continuar en el equipo” afirmó la jugadora tras firmar su acuerdo de renovación.

Pili González

Por su parte, la guardameta Pili González, cumplirá la séptima temporada en el representativo tinerfeño. Tras su llegada en el año 2014, la portería azul y blanca dio un salto en solidez y competitividad, llevando al equipo al ansiado ascenso a Primera Iberdrola.

La portera continuará vinculada a la entidad hasta 2022, “La UDG Tenerife se ha convertido en una familia y me encanta formar parte de ella. Es un orgullo que sigan contando conmigo para esta nueva temporada y la ilusión por seguir ayudando a crecer al club como lo está haciendo hace fácil la decisión de continuar” afirmó González

Ana González

La atacante Ana González, es uno de los buques insignia que cumplirá su novena temporada en la entidad tinerfeña. Vinculada al fútbol femenino tinerfeño desde los 18 años, se unió al proyecto en su primera temporada. Pieza fundamental en el ascenso a Primera Iberdrola, siendo una de las goleadoras en la final ante el Real Betis.

La delantera granadillera continuará un año más en la que considera su casa, “Este es mi club. Me dio la oportunidad de cumplir mi sueño de jugar en primera división y me siento muy afortunada de poder seguir representando a Canarias por todo el territorio nacional”

María José Pérez

Por último, María José Pérez, disputará su octava campaña con el equipo azul y blanco, al que llegó en la temporada de su fundación, convirtiéndose en una referencia para la UDG Tenerife, y máxima goleadora en varias temporadas. Tras el ascenso con el equipo no ha parado de crecer, llegando incluso a ser internacional con la selección española en 2016.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“Este equipo me lo ha dado todo, vestir sus colores es un orgullo y no hay nada que me haga más feliz que continuar compitiendo en un club que cada año demuestra su imparable recorrido”

Por su parte, el presidente del club, Sergio Batista, se mostró muy satisfecho con la continuidad de las cuatro jugadoras “Ana, Pili, Silvia y María José son cuatro canarias que han defendido nuestros colores durante muchos años, haciéndonos vivir un acontecimiento tan importante como el ascenso a Primer Iberdrola, y que continúan dando la talla, peleando por mantener al equipo donde está y contribuir a su crecimiento. La renovación es más que merecida” finalizó Batista.