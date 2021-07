Berta Méndez, nueva incorporación del Granadilla Egatesa

Tras una experiencia previa en la isla de la mano del Real Unión Tacuense, Berta Méndez se compromete con la UDG Tenerife para la temporada 2021-2022. La jugadora afronta su segunda temporada en Canarias “desde el primer día me enamoré de la isla, me siento muy a gusto aquí y estoy como en casa. Además es un reconocimiento al trabajo esta oportunidad con el UDG, me sentí muy emocionada cuando el club se interesó por mi” afirmó la jugadora.

Con tan solo 21 años de edad, la jugadora seguirá creciendo a nivel futbolístico en el club azul y blanco. Con experiencias previas en la cantera del Atlético de Madrid y las dos últimas temporadas en la UD Tacuense, da un salto en su carrera en busca de hacerse un hueco en la Primera Iberdrola.

La jugadora, con una amplia experiencia en la liga Reto Iberdrola, cree que podrá aportar bastante al equipo “Me considero una jugadora que ayuda mucho en el campo, además puedo aportar experiencia en la categoría, trabajo, visión de juego, compromiso y seguridad”. A nivel personal sus objetivos son claros “Quiero seguir creciendo, aprendiendo y dando el 100% para ayudar al equipo y tener posibilidades de debutar en Primera Iberdrola, que es mi sueño” finalizó.