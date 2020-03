Bermejo: "Si nos quitan el 10% del sueldo, que sea para donarlo a la lucha contra el coronavirus."

Álex Bermejo nos contó este miércoles en Deportes Cope Tenerife como está viviendo, lejos de su casa, la actual situación del coronavirus.

Álex Bermejo: "Estoy haciendo lo que nos ha mandado nuestro preparador físico, hacemos fuerza, resistencia, hacemos lo que podemos. Trabajo durante 2 horas por las mañanas."

Álex Bermejo: "Es una faena todo esto, además estaba volviendo de la lesión y me estaba encontrando cada vez mejor. Yo no veo una solución cercana, yo estoy preparado para empezar mañana, pero la verdad que no lo veo."

Álex Bermejo: "Yo espero que la Liga se pueda terminar, me da igual cuando, junio, julio o agosto, cuando sea, pero la Liga hay que terminarla."

Álex Bermejo: "Estar lejos de Barcelona lo complica todo más, no estar con mi familia es mucho más díficil, pero bueno, tampoco te voy a decir que lo esté pasando muy mal."

Álex Bermejo: "No soy de los buenos jugando al FIFA, pero si uno de los que más tiempo le dedica. Juego para divertirme, no es mi intención ser el mejor."

Álex Bermejo: "Me despierto a las 10, no soy muy madrugador, desayuno algo y ya me pongo a trabajar físicamente, luego almuerzo, me duermo la siesta, y por la tarde juego a la play."

Álex Bermejo: "No me importa que la Liga empiece más tarde, pero cuando termine, deberíamos tener un descanso para poder empezar la siguiente temporada, no veo bien que sea correlativa."

Álex Bermejo: "Lo que ha dicho Pedri es hablar por hablar. Habla en función de lo que le beneficiaría a su equipo, no tiene sentido."

Álex Bermejo: "No me parece bie que nos bajen el 10% de nuestro sueldo así como así. Si lo entendería si fuera para colaborar en la lucha del coronavirus."

Álex Bermejo: "La vida es así, cuando crees que estás bien, la vida se para y tienes que volver a empezar. Lo que toca ahora es mantenerse bien y volver con más fuerza."