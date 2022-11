Batacazo del Granadilla en Alhama

La UD Granadilla ha vuelto a caer derrotada esta mañana en su vista al José Kubala de Alhama de Murcia. Las locales venían cerrando la tabla clasificatoria sin ni siquiera puntuar y han logrado la primera victoria a costa de las tinerfeñas.

El choque se vio envuelto en una mañana de muchísimo viento, que trajo al Granadilla a jugar en contra del mismo en los primeros cuarenta y cinco minutos. Nada más comenzar, quiso avisar el Alhama con una falta que estuvo a punto de sorprender a Nayluisa. También lo fue a intentar el Granadilla en disparo de María José que se fue blando a las manos de Laura.

Las de José Herrera estuvieron a punto de ponerse por delante en el marcador tras un balón que recibió Paola en el punto de penalti, se acomodó, pero su disparo fue repelido por la zaga murciana a córner. Inexplicablemente esta ocasión fue el punto de inflexión negativo en el partido.

A partir de entonces, el Granadilla dio un bajón, comenzó a perder el rumbo del partido y a cometer errores defensivos que poco iban a ayudarle en el resto del choque. Uno de esos errores no lo abrochó el Alhama, que tuve acercamiento y poco más al área tinerfeña. Kuki quiso abrir el marcador cerca de la media hora de juego, pero tampoco llegó a contactar con el balón.

El Granadilla no llegaba, las bandas no estaban y el centro del campo no trenzaba pase alguno. En el minuto treinta y cuatro, el Alhama volvía a pisar área, tras otro error defensivo del Granadilla, pero sin ocasión clara. A la siguiente fue la vencida, ataque del Alhama que acaba en córner y tras el mismo, pasividad en la defensa del mismo, que da acción a Lena para rematar al fondo de la red el 1-0. Hasta el descanso, el Granadilla casi no pudo reaccionar.

En el intermedio, José Herrera dio entrada a Koko y Moreno, para dar estabilidad al centro del campo y velocidad al carril, aún así las cosas no llevaban buen camino.

Moreno se convirtió en la mejor del equipo, al que se echó a sus espaldas para buscar darle otro rumbo al partido. Una jugada al carril de María José, terminó en córner, aunque reclamó penalti el Granadilla por manos dentro del área.

Koko tuvo un mano a mano en el minuto sesenta y ocho, en la mejor jugada trenazada del partido y tras un espectacular pase entre líneas de Pisco, aún así, el balón acabó en las manos de Laura.

El Alhama no llegaba, pero la sensación es de que tenía el partido en sus manos y así era. La única manera de poder reaccionar, era a balón parado y ahí tuvo alguna el conjunto tinerfeño. En el minuto ochenta, María José estrelló una falta en el larguero, a la contra, el Alhama estuvo a punto de sentenciar el choque tras un error defensivo, pero lo evitó Nayluissa.

En el descuento, Yerliane Moreno enviaba otro balón al larguero, que a la postre iba a dar con el final del choque.

El Granadilla toca fondo deportivo con la derrota y solo le queda mirar para arriba para dar la vuelta a la situación el próximo Domingo ante el Valencia.