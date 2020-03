El presidente del C.B. Canarias Félix Hernández ha hecho un repaso a diversos temas de actualidad en nuestro programa Deportes Cope Tenerife, justo en el día en la FIBA ha anunciado que ante la crisis sanitaria derivada del Covid-19, cambia el formato de la Basketball Champions League a una final a 8 que se celebrará del 30 de septiembre al 4 de octubre en una sede todavía por designar. En lo que se refiere al Canarias, todavía tendrá que disputar el tercer partido de su serie de octavos de final frente al Pilou Ostende, unas semanas antes de la celebración de la final a 8.

Sobre esta circunstancia el presidente canarista manifestó que ““FIBA quiere terminar la competición sí o sí pero cambiando el formato. Ir a esta fecha era más fácil, y aunque no es lo que todos más nos hubiera gustado, es una forma de acabar la competición, de que haya un campeón, porque lo que prima ahora mismos es la salud: hay que acomodarnos a la nueva situación por que no hay otra. Para momentos excepcionales, hacen falta medidas excepcionales, es verdad que las plantillas no van a ser las mismas de esta temporada pero eso igual le puede dar hasta más morbo al asunto”.

En cuanto a la fecha, Hernández añadió que “lo del 30 de septiembre es porque los equipos tienen que estar ya formados y preparados, las pretemporadas empiezan a mitad de agosto y esta es una competición de nivel. Aplazaremos esas jornadas de liga, como Burgos y Zaragoza, siempre que ganemos el tercer partido contra el Ostende, que lo normal es que se juegue dos semanas antes de la final a ocho, que en ningún caso coincidirá con la Supercopa que se celebra en Tenerife”.

Sobre la posibilidad de presentar un ERTE en la entidad aurinegra, el dirigente lagunero fue tajante al afirmar que “en principio no nos hemos planteado hacer un ERTE, porque entendemos que hay otras fórmulas más efectivas. De todas formas no podemos decir todavía lo que vamos a hacer, porque no sabemos si vamos a acabar o no la competición, si se acaba cuál va a ser la merma real, no nos sobra ni mucho menos pero sí tenemos músculo financiero para aguantar en estas condiciones. Si las condiciones cambiaran veríamos, pero seguramente recurriríamos a otros instrumentos”

En ese sentido y sobre el apoyo como patrocinador dela empresa Iberostar añadió que “todos los sectores van a sufrir mucho. El turismo es la gran preocupación y aquí se están haciendo ERTES en el sector, pero a nivel de cadena creo que Iberostar también tiene músculo para funcionar y creo que nos va a afectar de cara al futuro, aunque el sector turístico es uno de los más afectados en España”.

Por último, y cuestionado sobre si podría peligrar la Supercopa que acogerá Tenerife en septiembre Hernández concluyó que “estamos al día de todo con el Cabildo, y en principio no va a trastocar nada aunque ahora lógicamente hay otras prioridades, pero no salvo que prolongue la situación no tiene por qué afectar a la Supercopa”.