Baraja: "Tendremos nuestras opciones"

El técnico del C.D. Tenerife, Rubén Baraja, analizó de forma telemática el próximo compromiso de los tinerfeños (sábado 18:30) ante el Cadiz de Álvaro Cervera. para Rubén será un partido complicado ya que “sabemos el rival que tendremos enfrente. El Cádiz CF ha estado todo el año arriba, en primera posición, y eso es porque es un equipo con mayúsculas. Muy poderoso en lo que hace bien, no necesita que el partido tenga grandes emociones para ganarte. Tienen orden, mucha pierna y jugadores desequilibrantes, y a balón parado es muy potente. Tiene muchas virtudes que lo hacen ser un equipo muy importante, con posibilidades de ascenso".

Pese al buen momento que atraviesa el equipo, el mister no se confía ya que "es un partido que tenemos que competir en la misma línea que llevamos, siendo nosotros, dándole continuidad a nuestra idea. Tendremos nuestras opciones y hay que tratar de aprovecharlas”.

Además no quiere oir hablar más allá del partido del Carranza, destacando que "lo único en lo que pensamos es en el partido del Cádiz CF; no entraré en nada más. Este es un partido importante que hay que competirlo bien. Cuando empiezas a disentir en el mensaje no es positivo, hay que estar centrados en competir bien como equipo, ser sólidos y fuertes intentar hacer daño al rival con la pelota”.

Son dos equipos que se parecen mucho en cuanto a la idea de juego, pero según Baraja el Cadiz “es un equipo muy paciente en los tiempos. Es capaz de que tú tengas el balón, te equivoques saliendo con velocidad en las transiciones... Cuando el Cádiz CF está ahí arriba es porque tiene muchas virtudes. Tenemos que jugar a lo que venimos jugando, con la misma idea y ritmo de partido que en los últimos cuatro, y hacerle daño cuando podamos. El Cádiz CF siempre te lleva al límite y te obliga a dar tu mejor versión, tenemos que demostrar personalidad y hacer muchas cosas bien”.