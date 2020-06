Baraja: "No renunciamos a nada"

Rubén Baraja se mostró optimista en la rueda de prensa previa al partido de esta tarde ante el R.C. Deportivo de La Coruña, destacando que "el equipo se siente bien, en buena línea, para los entrenadores es difícil modificar. Por el trabajo que han hecho los jugadores en el momento del parón, han estado preocupados por seguir en buen tono físico y también han trabajado desde la vuelta. Si no hubiéramos conseguido buenos resultados, se diría que no estamos bien físicamente".

Pero pese al buen momento del equipo, el técnico blanquiazul no se fía y añadió que "espero un partido complicado, como todos. Somos dos equipos diferentes al de la primera vuelta, ahora estamos peleando por nuestros objetivos. Tiene nivel, no empezó bien, pero se ha recuperado y está muy cerca de nosotros. Hay que afrontarlo con una gran mentalidad, tendremos un gran rival al que medirnos”.

En cuanto a las polémicas declaraciones de Fernando Vázquez en la previa del partido, Rubéno se quiso mojar demasiado, resaltando que "no quiero comentar nada, soy muy respetuoso con las opiniones de mis colegas, no quiero darle más importancia. El comentario no busca ofender a nadie, desde mi punto de vista. Hay que respetarlo y nada más, la afición y los jugadores no se tienen que sentir ofendidos. No hay que darle más importancia de la que tiene".

Con los resultados que se han dado en la jornada, el Tenerife con una victoria está tarde, podría quedar igualado a puntos con el play off, incluso podría dormir en dichos puestos. Pero Baraja no quiere ni oír hablar de ello, “ni siquiera me lo he planteado, no hacemos cuentas, ningún número. Nuestro objetivo claro es el partido del RC Deportivo. Jugamos en casa, ante un gran rival y trataremos de competir bien, como equipo. Sumar tres puntos nos dejaría tranquilos, y así es como lo afrontamos".