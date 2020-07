Baraja anuncia que no continuará en el C.D. Tenerife tras la derrota en Soria

El C.D. Tenerife ha finalizado con derrota la temporada tras caer en su visita a Los Pajaritos en Soria por 2 a 1 frente a un Numancia que ha descendido matemáticamente a segunda división B. La jornada ha venido marcada por el aplazamiento del partido entre el Deportivo y el Fuenlabrada, al ser detectados varios casos de Covid-19 en el equipo madrileño, lo que provocó que durante la tarde se manejara incluso, la posibilidad de suspender toda la jornada.

Finalmente se decidió suspender solo el partido entre el Deportivo y el Fuenlabrada, disputándose el resto de partidos. En lo que se refiere al C.D. Tenerife, el equipo blanquiazul no completó un buen partido este lunes. En la primera parte, ambos equipos salieron algo fríos, y en el marco de un partido aburrido, llego el gol local en el minuto 10, en un gran remate en el Zlatanovic vio adelantado a Dani Hernández, adelantando en el marcador a los sorianos.

En el resto de la primera mitad ninguno de los dos equipos hizo demasiados méritos, llegando al descanso con el 1-0 en el marcador.

En la reanudación, el Tenerife salió algo mejor, y logró empatar el encuentro con el gol de Sipcic en el minuto 60. En ese momento, parecía que el partido se ponía de cara para el equipo blanquiazul pero tan solo tres minutos después llegaba el gol de Curro que echaba por tierra las opciones del Tenerife de llevarse la victoria.

Con este resultado, el C.D. Tenerife finaliza duodécimo la temporada con 55 puntos, en una jornada en la que se ha confirmado el descenso matemático del Numancia y del Deportivo de La Coruña.

C.D.TENERIFE

BARAJA ANUNCIA SU NO CONTINUIDAD

Pero la noticia saltaba en la rueda de prensa posterior al partido. El entrenador blanquiazul Rubén Baraja, anunció de manera oficial que no continuará la próxima temporada en el banquillo del C.D. Tenerife.

Baraja comenzó afirmando que “quería anunciar que no voy a continuar la próxima temporada en el C.D. Tenerife. Ha sido una decisión difícil, porque hay situaciones que me han hecho dudar., pero quiero buscar nuevos horizontes, nuevas posibilidades”.

El técnico aclaró que “creo que hemos hecho un buen trabajo y me he sentido muy valorado por los jugadores y creo que hemos logrado centrarnos en el objetivo en la segunda vuelta y hacer muy buenos números. Me llevo el recuerdo del cariño de la afición y de momentos inolvidables que he vivido aquí”.

Sobre la decisión, Baraja concluyó que “ha sido una decisión dolorosa, hay muchas cosas que me gustaban para continuar, pero hay otras que han pesado mucho en la toma de la decisión: quiero buscar un nuevo reto, y es una decisión tomada desde la sangre fría y desde la calma, pero no es porque tenga otra opción ya firmada”.