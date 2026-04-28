Ayoze García sobre la invasión de campo: "No es lo que los jugadores desean"

A pocos días del partido que puede devolver al Club Deportivo Tenerife al fútbol profesional, el vicepresidente de la entidad, Ayoze García, ha descrito una atmósfera especial en la isla. García asegura que se respira una "semana diferente" en la que están "bastante tranquilos" porque, ahora sí, dependen de sí mismos para lograr el objetivo. El equipo afronta la cita con ganas de "ponerle la guinda al pastel y, sobre todo, de disfrutar del momento final de esta gran temporada".

Es como si estuvieras viviendo una semana de derbi" Ayoze García Vicepresidente del CD Tenerife

Como exfutbolista, Ayoze García compara la situación actual con las grandes citas que vivió en el campo. "Personalmente es como si estuvieras pasando una semana de derbi, cuando el lunes ya empiezas a notar esa adrenalina, esas ganas, que el cuerpo va a otra marcha", ha explicado. El vicepresidente ha destacado que hay "mucho trabajo detrás" y que lo que están logrando "tanto cuerpo técnico como jugadores, es algo especial".

Nerviosismo y un estadio lleno

Pese a la calma que se intenta transmitir, García reconoce que es inevitable sentir la presión. "Cuando lo ves cerca, pues normal, entra ese nerviosismo, esa desesperación de querer conseguirlo y ya", ha admitido, recordando que el equipo ha liderado la clasificación "desde la jornada uno". Por ello, ha insistido en la necesidad de "tener paciencia durante el crucial partido del viernes".

El club se ha visto sorprendido por la respuesta de la afición, que agotó todas las entradas en tiempo récord tras el partido en Ponferrada. "Nos ha sorprendido, porque todo fue muy muy rápido", ha señalado García. Esta alta demanda ha provocado que "mucha gente que ha venido durante todo el año, pues ahora no puede venir al último partido", una situación que lamenta pero que demuestra el respaldo social al equipo.

No podemos pensar en la celebración antes que el partido" Ayoze García Vicepresidente del CD Tenerife

Llamada a la calma y respeto al rival

El vicepresidente ha querido lanzar un mensaje de prudencia, pidiendo a la afición que no piense en festejos antes de tiempo. "No podemos pensar en la celebración antes que el partido", ha sentenciado. Ha recordado que el Barakaldo "se juega mucho" en su lucha por el playoff y "no va a ser fácil", por lo que la prioridad absoluta es "enfocarnos en los 90 minutos".

Finalmente, Ayoze García ha transmitido una petición expresa de los jugadores a su afición: evitar una posible invasión de campo si se consigue el ascenso. El deseo de la plantilla es poder celebrar el éxito con los seguidores desde el césped, realizando "ese ritual que venimos haciendo desde el principio de temporada con toda la afición aplaudiendo al ritmo de los protagonistas con todas las personas sentadas en sus asientos". "Es algo que los jugadores desean, que me lo han transmitido, y ojalá que eso se pueda vivir con todas las personas sentadas en su asiento", ha concluido.