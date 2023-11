Asier Garitano: "Somos un equipo muy diferente al de principio de temporada"

Es posiblemente el peor momento de la temporada para el CD Tenerife que está atravesando por una racha muy negativa de resultados. Es por ello que el entrenador blanquiazul Asier Garitano se pasó este miércoles por Deportes COPE en Tenerife con Juanjo Ramos. El entrenador del conjunto tinerfeñista repasó las claves más importantes de la crisis de su equipo y explicó cuáles pueden ser las soluciones.

Copa del Rey: "Quiero competir, regalar la copa no ayuda. Tenemos claro que tenemos que tener una mentalidad ganadora en cualquier partido. Independientemente de quien sea el rival o cuál sea la competición, el Tenerife tiene que salir a ganar. Va a ser una eliminatoria bonita y dura, pero iremos con la intención de pasar, lo afrontaremos de igual nivel competitivo que si fuera un partido de liga".

Bajas: "Somos los que somos, tenemos las bajas ya conocidas, y algún contratiempo más que ha surgido en el entrenamiento de hoy. Las lesiones son normales, el problema es cuando se te juntan todas y más en una misma posición, ahora somos un equipo diferente. Tenemos menos lesiones que otros equipos, el problema está en el periodo intermedio. El tramo en el que se produce la lesión, y después vuelve el jugador al campo, se nos está alegrando demasiado".

Luismi Cruz: "Luismi después del partido del Elche estaba enfadado porque creía que podía jugar, y yo todavía no lo veía al 100%, se demostró más tarde antes de la Copa que en un entrenamiento normal tuvo un problema de nuevo. Yo tomo la decisión en función de lo que me transmitan los jugadores, de como están, pero también de como los vea yo".

Cambios: "Tenemos que analizar la situación, como dije antes somos un equipo diferente al del principio de temporada, ahora tenemos disponibles a jugadores con características diferentes. Hay que afrontarlo, y tomar una decisión, en estos momentos es donde se ve a la gente de verdad, los que dan un paso adelante. Tenemos algunas situaciones que debemos mejorar. La idea seguirá siendo la misma, independientemente de que podamos tener algún cambio de dibujo, mantendremos nuestras características principales. Seguiremos buscando al rival, seguiremos intentando recuperar pronto y en campo contrario, pero toca mejorar en que hacer cuando logramos esas cosas, y cuando no".

Preocupación: "Preocupado, no tengo derecho a estar, el estrés ni me ha llegado ni me va a llegar. Anímicamente, estoy bien, tengo trabajo, tengo un grupo excelente, no me puedo quejar. Ocupado sí que estoy, porque tenemos una situación complicada, pero nada más.

Crisis: Yo creo que las primeras 10 no fueron tan buenas ni las 5 siguientes fueron tan malas. Si solo te quedas con la puntuación, pues sí, pero hay que hacer un análisis mucho más amplio y no quedarnos solo con el resultado. En las primeras diez jornadas cometíamos algunos errores que también estamos cometiendo ahora, pero aquellos días ganamos. Y al revés también pasa, hemos tenido partido bueno en los que no hemos podido sumar

VAR y árbitros: "Hay muchas cosas en el fútbol que te hacen cambiar dinámicas. Ahora tenemos que hacer muchas más cosas bien para sacar el resultado adelante. Una herramienta que era importante para situaciones muy claras, pero cuando tienes que estar tanto tiempo para decidir una jugada no es bueno. Además, está teniendo demasiado protagonismo. Ahora parece que lo que dice el de arriba es lo que está bien. Algo no se está haciendo bien, cuando dejas muchas situaciones a la interpretación, malo".

Objetivos: "El objetivo es y sigue siendo estar en semana santa con los mejores. Antes de eso hemos pasado por momentos buenos, y ahora nos toca estar en otro en el que hay que apretar los dientes para salir de la situación en la que estamos. Elige vivir más tranquilo y mejor, hay que saber cómo pasar estos momentos. Hay que mantener una conducta normal".

Diferencia entre casa y fuera: "La mentalidad y la idea de juego es exactamente la misma dentro y fuera. Otra cosa es que nos salga mejor o peor, pero la idea es igual. Parece un tópico, pero no lo es, los ambientes que se generan en campo contrario, es evidente que favorecen al rival, igual que nos favorece a nosotros cuando jugamos en casa.