Así será el desplazamiento de 700 seguidores del CD Tenerife a Ponferrada: rutas, alojamientos y puntos de encuentro

Más de 700 aficionados del CD Tenerife estarán presentes este fin de semana en El Toralín, en un desplazamiento marcado por la ilusión del posible ascenso y por una logística compleja. Llegarán desde al menos cinco puntos diferentes, Madrid, Asturias, León, Galicia o Bilbao, en muchos casos con trayectos de hasta cuatro horas por carretera o recurriendo a paquetes organizados ya agotados. Una movilización que confirma el propio Fran León: “En principio ya hay casi 700 aficionados que vamos a estar en El Toralín confirmados a día de hoy”, subrayando además que “desde el viernes ya habrá aficionados en Ponferrada”.

El conjunto blanquiazul visita a la SD Ponferradina en la que puede ser la primera gran oportunidad de ascenso, pendiente también de lo que ocurra entre el Pontevedra CF y el Celta Fortuna. En El Toralín, la afición tinerfeñista ocupará tres sectores completos del fondo sur, con las entradas prácticamente agotadas. “Quedaban diez entradas hace dos horas y creo que el cupo se ha cubierto”, explica León.

El sábado será el desembarco brutal y habrá un ambiente espectacular” Fran León Presidente de la Federación de Peñas del CD Tenerife

Desde la Federación de Peñas se destaca el esfuerzo organizativo y el ambiente que se espera en la previa. “Estamos preparando todo el viaje y lo que puede ser el ascenso, lo que tanto hemos deseado durante toda la temporada”, afirma León. Además, confirma una quedada antes del encuentro para reunir a la afición desplazada: “A partir de las tres esperamos que todos los aficionados se unan para montar un ambiente muy bonito”.

La complejidad del desplazamiento no ha frenado a una afición que, como señala León, se ha buscado alternativas por toda la Península, también con paquetes cerrados como Creamos Tu Viaje que incluye vuelo, alojamiento y entrada. “Por Madrid, por Vigo, por Coruña… hay bastantes destinos", comenta, anticipando un ambiente de gran nivel: “El sábado será el desembarco brutal y habrá un ambiente espectacular”.

Vamos a llevar a un grupo de gente muy joven, son el presente y el futuro de la afición” Patricia Losada Presidenta de la Peña Ibérica

Movilización en la península

A este movimiento se suma también la Peña Ibérica del CD Tenerife, que volverá a estar presente pese a las dificultades logísticas. Su presidenta, Patricia Losada, reconoce el esfuerzo: “La verdad es que sí, nos va a salir un ojo de la cara y prácticamente los dos también”. La peña coordina desplazamientos desde distintos puntos del país, con Madrid como eje principal: “Somos un grupo bastante grande y nos desplazamos desde diferentes lugares de la península, además desde Canarias”.

En total, la Peña Ibérica movilizará a decenas de seguidores, con una cifra aún abierta. “Ahora mismo te digo que aproximadamente unas 70 personas, pero todavía se sigue incorporando gente”, explica Losada, detallando además la complejidad del viaje: “Iremos en guagua desde Madrid y puede que algún coche; el resto, directamente en coche desde sus zonas”.

Más allá de la logística, el componente emocional también está muy presente en el discurso de Losada. “Horas de vida me quita esta peña y me quita el Tenerife también, porque todo esto lo hacemos por el club”, admite, poniendo en valor además la presencia de jóvenes aficionados: “Vamos a llevar a un grupo de gente muy joven, son el presente y el futuro de la afición”.

En principio ya hay casi 700 aficionados que vamos a estar en El Toralín confirmados a día de hoy” Fran León Presidente de la Federación de Peñas del CD Tenerife

Volviendo a la visión de la Federación de Peñas, Fran León pone el foco en lo deportivo y en la oportunidad histórica del fin de semana. “Siempre con la idea de que el Pontevedra le gane al Celta B y nosotros hacer nuestro partido”, señala, convencido de que “se dan los condicionantes para que podamos ascender el sábado”.

El propio León, eso sí, introduce un matiz de cautela marcado por la experiencia. “Ya perdimos un ascenso en Ponferrada y nos la deben”, recuerda, aunque mantiene el mensaje ambicioso: “No se nos puede escapar, tenemos que ir a por todo y ascender de una vez este fin de semana”. En caso de lograrlo, también distingue entre los dos escenarios de celebración. “La celebración fuera es emocionante, pero donde se vibra de verdad es en Tenerife”, explica, apuntando a las dificultades del regreso: “Hay gente que viene el lunes, pero otros ya han buscado alternativas para estar en la isla lo antes posible”.

Si el objetivo no se cumple en El Toralín, León no duda en mirar al siguiente paso. “Si no es este fin de semana, será el próximo, pero el ascenso va a llegar”, afirma, cerrando con una idea que resume el sentir del entorno blanquiazul: “El Tenerife se merece estar en el fútbol profesional y a partir de ahí, soñar con cotas mayores”.