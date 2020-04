Así fue el emotivo encuentro radiofónico entre Agustín Rodríguez y Manolo López

El que fuera portero del CD Tenerife, Agustín Rodríguez, se pasó este martes por los micrófonos de Deportes Cope Tenerife con Guillermo García, Juanjo Ramos y Cristian García, para contar como ha sido capaz de superar el Covid -19 desde su domicilio en Madrid.

No han sido días fáciles para el guardameta, hace semanas le diagnosticaron coronavirus, pero no llegó a ser hospitalizado. Al principio Agustín no se tomó enserio la enfermedad, ya que no se encontraba tan mal como le decían los médicos, pero poco a poco su salud fue empeorando hasta acabar pasándolo un poco mal según nos ha contado. Agustín había superado hace poco tiempo una neumonía, situación que complicaba un poco las cosas. Cabe recordar también, que el ex portero también en su momento superó la gripe aviar. Pero gracias a Dios ha conseguido vencer a la enfermedad, y hoy nos ha contado como ha sido su experiencia.

Pero lo que no esperaba, es que le tendríamos una alegre sorpresa. El que también fuera portero blanquiazul, y gran amigo de Agustín, Manolo López y el ex doctor del equipo tinerfeño, Blas Almenara, también buen amigo del madrileño, sorprendieron en antena al mítico portero, quedando una tertulia entrañable entres figuras históricas de nuestro equipo.

Nos contaron anécdotas de su época como compañeros, recordaron algunos días inolvidables y otros que preferían borrar de su memoria. Pero lo que mejor mostraron fue el gran compañerismo que existía entonces, y que aún se mantiene, y una bonita amistad que aún también siguen compartiendo. No hay que olvidar, que ambos coincidieron en varias ocasiones, casi desde juveniles en las selecciones canarias, por lo que siempre "peleaban" por un puesto de titular, pero pese a ello, lograron ser grandes amigos, amigos de los de verdad.